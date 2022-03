IPL 2022: शेल्डन जैक्सन की फुर्ती देख सचिन तेंदुलकर हैरान, बोले- उनकी तेजी ने धोनी की याद दिला दी

मुंबई. आईपीएल 2022 (IPL 2022) का पहला मैच शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच खेला गया. इस मुकाबले में केकेआर के विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन (Sheldon Jackson) ने विकेटकीपिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. कोलकाता नाइट राइडर्स के इस 35 वर्षीय विकेटकीपर ने स्टंप के पीछे गजब की तेजी दिखाते हुए सीएसके के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) की स्टंप की. वह अपनी शानदार स्टंपिंग के जरिए केकेआर को विकेट दिलाने में सफल रहे. उथप्पा ने आउट होने से पहले 20 गेदों पर 28 रन बनाए.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की पारी का यह सातवां ओवर था. जिसे केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) डाल रहे थे. इस दौरान उनकी गेंद मिडिल स्टंप पर पड़ने के बाद लेग साइड की तरफ घूम गई. फ्लिक करने के लिए कमिट हो चुके उथप्पा क्रीज छोड़कर बाहर आ गए. वह गेंद की स्पिन को संभाल नहीं पाए. इस दौरान शेल्डन जैक्सन ने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए शानदार तरीके से पलक झपकते ही उथप्पा को स्टंप आउट कर दिया.

सचिन तेंदुलकर की तारीफ

शेल्डन जैक्सन ने जिस तरह से उथप्पा की स्टंपिंग की, उसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की जा रही है. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी जैक्सन की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह एक शानदार स्टंपिंग थी, शेल्डन जैक्सन की तेजी ने मुझे धोनी की याद ताजा करा दी.

That was an outstanding stumping. @ShelJackson27 ’s speed reminded me of @msdhoni .

शेल्डन जैक्सन ने जताया आभार

मैच के बाद शेल्डन जैक्सन ने सचिन तेंदुलकर की तारीफ पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया. उन्होंने सचिन का आभार जताते हुए ट्वीट कर लिखा, धन्यवाद सचिन तेंदुलकर सर. आपसे इस तरह की तारीफ पाना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. सर, आपके लिए बहुत आभार.

Thank you so much @sachin_rt sir, it’s one of my biggest achievements to get such a compliment from you 🙏🏼 . Very Greatfull to you sir🙏 https://t.co/2O334y9dfQ

— Sheldon Jackson (@ShelJackson27) March 26, 2022