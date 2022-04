IPL 2022: गुजरात टाइटंस में सुनील नरेन? Video देखकर आप भी चकरा जाएंगे

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 में शनिवार को डबल हेडर खेला जाएगा. दिन के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टक्कर कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी. पहला सीजन खेल रही गुजरात जहां पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं, अच्छी शुरुआत के बाद कोलकाता को लगातार तीन हार झेलनी पड़ी है. ऐसे में गुजरात के खिलाफ मुकाबले में कोलकाता की नजर जीत पर होगी. इस मैच में कोलकाता के लिए स्पिनर सुनील नरेन ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं. इस मैच से पहले, शुभमन गिल, जो पिछले सीजन तक कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते थे. वो गुजरात टीम के नेट सेशन में अपने पुराने साथी नरेन के एक्शन में गेंदबाजी करते नजर आए. गुजरात टाइटंस ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसका वीडियो शेयर किया है.

शुभमन गिल कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 4 साल खेले हैं और इस दौरान उन्होंने सुनील नरेन को नेट्स पर काफी खेला है और वो इस स्पिनर की ताकत और कमजोरी पहचानते हैं. इसलिए कोलकाता के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम के साथी बल्लेबाजों को नरेन के खिलाफ तैयार करने के लिए उन्होंने इस गेंदबाज के एक्शन में बॉलिंग की. शुभमन के एक्शन को देखकर तो एकबारगी यह लगा कि नरेन ही गेंदबाजी कर रहे हैं. शुभमन का एक्शन काफी हद तक केकेआर के स्पिनर नरेन से मेल खा रहा था.

