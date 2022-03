IPL 2022: SRH के गेंदबाज 'स्टेन गन' की मदद से करेंगे विरोधियों का काम तमाम! वीडियो देखकर हो जाएगा यकीन

नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) के बीच शनिवार को मुकाबले के साथ ही IPL 2022 का आगाज हो जाएगा. ऐसे में हर टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुईं हैं. इसमें सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) भी शामिल है. IPL 2021 में हैदराबाद का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. टीम आठवें स्थान पर रही थी. SRH ने 14 में से सिर्फ 3 मैच जीते थे. भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की मौजूदगी के बावजूद टीम के तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन फीका रहा था. ऐसे में इस बार टीम की गेंदबाजी को धारदार बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन को अपना पेस बॉलिंग कोच बनाया है.

‘स्टेन गन’ के नाम से मशहूर इस गेंदबाज की मदद से इस बार हैदराबाद अपनी गेंदबाजी को धार देने में लगी है.

डेल स्टेन (Dale Steyn) भी हैदराबाद के गेंदबाजों की गेंदबाजी तराशने में जुटे हुए हैं. उन्होंने स्पेशल सेशन में टीम के यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन के अलावा बाकी गेंदबाजों की यॉर्कर को और असरदार बनाने के टिप्स दिए. स्टेन की पहचान एक ऐसे तेज गेंदबाज के रूप में रही, जो डेथ ओवर में अचूक यॉर्कर फेंकने की काबिलियत रखता था. अपने इसी हुनर को वो हैदराबाद के गेंदबाजों के साथ शेयर कर रहे हैं.

Extra protection for the toes on your boots this season, batters? #OrangeArmy #ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/DZNPPRFPTe

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 25, 2022