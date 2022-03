IPL 2022: मुंबई इंडियंस का स्टार बल्लेबाज ओपनिंग मैच से हुआ आउट! रोहित शर्मा ने बताई वजह

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला शनिवार को डिफेंडिंग चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (IPL 2022 CSK vs KKR) के बीच होगा. वहीं, पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) अपना ओपनिंग मैच इसके अगले दिन यानी रविवार को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi capitals) के खिलाफ खेलेगी. हालांकि, इस बड़े मैच से पहले ही मुंबई को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) पहला मैच मिस कर सकते हैं. टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा कि जबतक नेशनल क्रिकेट एकेडमी से सूर्यकुमार यादव (Suryakumar) को मंजूरी नहीं मिलती है, तो वो मुंबई इंडियंस से नहीं जुड़ेंगे. उन्होंने कहा, ‘सूर्यकुमार यादव फिलहाल एनसीए में हैं और हम उनसे जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं. जब हमें एनसीए से मंजूरी मिल जाएगी तो सूर्यकुमार टीम में आ जाएंगे.’

सूर्यकुमार यादव पहला मैच से बाहर रह सकते हैं

सूर्यकुमार यादव मुंबई की बैटिंग लाइन-अप की अहम कड़ी हैं. वो नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. हालांकि, अगर वो शुरुआती मुकाबले में नहीं उतरते हैं, तो फिर तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है. सूर्यकुमार को हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ घेरलू सीरीज में अंगूठे में चोट लग गई थी. इसी वजह से वो श्रीलंका के खिलाफ भी टी20 सीरीज नहीं खेले थे.

