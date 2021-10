IPL 2022 Team Auction: लखनऊ टीम के मालिक हैं संजीव गोयनका, 7090 करोड़ रुपये में खरीदी फ्रेंचाइजी

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (IPL 2022) के लिए दो नई टीमों का ऐलान हो गया है. आरपी-एसजी समूह (RP Sanjiv Goenka Group) और सीवीसी कैपिटल्स (CVC Capital) ने आईपीएल के टीम ऑक्शन में बोली जीतकर अपनी-अपनी टीम खरीद ली हैं. आरपी-एसजी समूह ने 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगाकर लखनऊ की फ्रेंचाइजी (Lucknow Franchise) खरीदी है. वहीं, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय इक्विटी निवेश फर्म सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी (Ahmedabad Franchise) 5600 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपने नाम की. आरपी-एसजी समूह कोलकाता के दिग्गज उद्योगपति संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) की कंपनी है और उन्होंने 7090 करोड़ रुपये में लखनऊ फ्रेंचाइजी खरीदी है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को 2022 से आईपीएल में हिस्सा लेने वाली दो नई टीमों से 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 12,690 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. इससे पहले आईपीएल में दो साल 2016 और 2017 में संजीव गोयनका के पास राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स का स्वामित्व था. संजीव गोयनका ने आजतक को दिए इंटरव्यू में कहा कि आरपीएसजी ने 7090 करोड़ रुपये की सर्वाधिक बोली लगाई थी. दरअसल, 2008 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को 70 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था और आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम को लगभग 1 बिलियन डॉलर में खरीदा गया है.

आरपीएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने ईएसपीएनक्रिकइंफो को बताया, “आईपीएल में वापस आना अच्छा है और मैं खुश हूं. यह एक शुरुआती कदम है. हमें अब एक अच्छी टीम बनानी है और प्रदर्शन करना है.” वहीं, हर्ष गोयनका ने ट्वीट कर सभी टीमों की बोली सार्वजनिक रूप से बता दी है.

How the #IPL bids went! pic.twitter.com/nLjQb6djsB

— Harsh Goenka (@hvgoenka) October 25, 2021