IPL 2022: विराट कोहली घर से 20 मिनट की दूरी पर, मगर जा नहीं सकते...खुद बताई मजबूरी

नई दिल्‍ली. विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों अपने घर के करीब हैं, मगर इसके बावजूद वो घर नहीं जा सकते है, जिससे वजह से वो खुद को काफी बेबस महसूस कर रहे हैं. दरअसल पूर्व भारतीय और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्‍तान कोहली बीते दिनों आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए आरसीबी के टीम होटल पहुंचे. कोहली की इच्‍छा है कि वो अपनी पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा और बेटी वामिका के साथ घर पर हों, क्‍योंकि आरसीबी टीम का होटल उनके घर से मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर ही है, मगर बायो बबल में होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते.

इसी वजह से वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं. घर से दूर रहने और होटल में क्‍वारंटीन समय के बारे में बात करते हुए कोहली ने आरसीबी बोल्‍ड डायरी पर बात करते हुए कहा कि मैं होटल में रहना पसंद नहीं करता, क्‍योंकि मैं मुंबई में हूं और मेरा घर यहां से मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर है और आप घर नहीं जा सकते.

King Kohli talks about his renewed energy, the confidence he has in Faf, and more on @kreditbee presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 @imVkohli pic.twitter.com/QQlaAFTpuO

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 22, 2022