IPL 2022 से पहले 2 टीमों ने हासिल किया बड़ा मुकाम, बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खास क्लब में हुईं शामिल

नई दिल्ली. आईपीएल (IPL) आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. बीते साल में एक ब्रांड के तौर पर इसकी कीमत में काफी इजाफा हुआ है. इसका एक उदाहरण पिछले साल 25 अक्टूबर को देखने को मिला, जब लखनऊ टीम (Lucknow Franchise) की बिक्री 1 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू गई थी. लखनऊ टीम को आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड ने 7090 करोड़ रुपए में खरीदा. अब लीग की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) ने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया. दोनों टीमों ने 2021 में सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के मामले में दुनिया की टॉप-10 टीमों में जगह बनाई है. दिलचस्प बात यह है कि टॉप-10 में आरसीबी और सीएसके ही क्रिकेट से जुड़ी दो टीमें हैं. इसमें अधिकतर दुनिया के बड़े फुटबॉल क्लब शामिल हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) भी लोकप्रियता के मामले में धोनी की सीएसके और आरसीबी से पीछे है.

1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान 820 मिलियन (82 करोड़) इंगेजमेंट्स के साथ आरसीबी (RCB) आठवें स्थान पर है, जबकि सीएसके (CSK) 752 मिलियन (75.2 करोड़) इंगेजमेंट्स के साथ 9वें पायदान पर है. जैसा कि पिछले साल हुआ था, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2.6 बिलियन इंगेजमेंट्स के साथ पहले स्थान पर काबिज है. स्पेनिश फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना, रियाल मैड्रिड, लियोनल मेसी का फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन और चेल्सी एफसी सोशल मीडिया पर टॉप- 5 सबसे लोकप्रिय टीमों (Top Ten Sport Club) में शामिल हैं.

United, United top of the league – of total engagement on social media. Maybe no more need for the sentiment graphs pic.twitter.com/fL2p834UdM

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) January 7, 2022