IPL 2022: Virat Kohli को इन 2 मैचों ने दिया करियर में सबसे बड़ा दर्द, खुद खोला राज, Video

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) अपने बल्ले से कई बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं. पिछले कुछ सालों से हालांकि वे शतक नहीं लगा सके हैं. वे टीम इंडिया (Team India) के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ चुके हैं. आईपीएल 2022 में वे आरसीबी (RCB) की ओर से बतौर खिलाड़ी उतर रहे हैं. टीम की कमान फाफ डुप्लेसी के पास है. टी20 लीग के मौजूदा सीजन की बात की जाए तो राॅयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं. एक में उसे जीत मिली है जबकि एक मैच में हार. हालांकि टीम अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत सकी है. मुंबई इंडियंस ने 5 बार जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स ने 4 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है.

टीम आरसीबी से बात करते हुए विराट कोहली ने उन 2 मैचों का जिक्र किया, जिसने उन्हें सबसे अधिक दुख दिया है. इसमें आईपीएल का भी एक मैच शामिल है. कोहली ने आईपीएल 2016 के फाइनल और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार को सबसे अधिक दिल तोड़ने वाला बताया. इस दौरान उनसे फेवरेट खिलाड़ी के बारे में भी पूछा किया. इस पर पूर्व भारतीय कप्तान ने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिया. मालूम हाे कि रोनाल्डो के दुनियाभर में सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फैंस हैं. आइए आपको बताते हैं कि आखिर उन 2 मैचों में क्या हुआ था.

