IPL 2022: युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के लिए इस नंबर की जर्सी पहनेंगे, खुद किया खुलासा, Video

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 15वें सीजन को देखते हुए सभी टीमों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. मौजूदा सीजन में 10 टीमें भाग ले रही हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए खेलने वाले लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की जर्सी फाइनल हो गई है. आईपीएल 2022 (IPL 2022) में चहल किस नंबर की जर्सी पहनेगें, इसका खुलासा उन्होंने एक वीडियो में किया है. वे लंबे समय तक विराट कोहली की अगुआई वाली आरसीबी (RCB) टीम का हिस्सा रहे.

आईपीएल 2022 से पहले चहल आरसीबी की ओर से भी 3 नंबर की जर्सी पहनते थे. इस बार हुई खिलाड़ियों की नीलामी में राजस्थान की टीम ने उन्हें 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा. राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को युजवेंद्र चहल ने भी रिट्वीट किया है. वीडियो में टीम के मैनेजर चहल को फोन लगाते हैं. बातचीत के दौरान वह युजवेंद्र चहल का नई टीम में स्वागत करते हैं. इस दौरान टीम मैनेजर कहते हैं कि वह जल्द ही यूजी चहल को पिंक जर्सी में देखना चाहते हैं. बातचीत के समय चहल कहते है कि उनका जर्सी नंबर-3 रहेगा. इसके बाद टीम मैनेजर उनकी बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि हां उनकी जर्सी का नंबर-3 ही रहेगा.

FIRST REACTION: When we bought Jersey #3, Yuzvendra Chahal. 😌💗#RoyalsFamily | @yuzi_chahal pic.twitter.com/xT0dflo34b

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 3, 2022