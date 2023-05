नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 के रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस (Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians) को 5 रन से हराकर प्‍लेऑफ में स्‍थान बनाने की अपनी संभावनाएं और मजबूत कर ली हैं. मंगलवार की इस जीत के बाद LSG के 13 मैचों में सात जीत के साथ 15 अंक हो गए हैं, सीएसके के खिलाफ एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं होने के कारण भी लखनऊ को एक अंक मिला था.दूसरी ओर, इस हार के बाद मुंबई इंडियंस 14 अंकों पर अटककर रह गई और प्‍लेऑफ प्रवेश की उसकी संभावनाएं अगले मैच में बड़ी जीत के साथ ही दूसरी टीमों की जीत-हार की संभावनाओं पर निर्भर होकर रह गई है.

वैसे मंगलवार के मैच में हार के लिए मुंबई इंडियंस खुद को ही दोषी ठहरा सकती है.177 के स्‍कोर का पीछा करते हुए पहले विकेट के लिए कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma)और ईशान किशन (Ishan Kishan) के बीच शुरुआती 10 ओवरों में 90 रन की साझेदारी के बावजूद टीम को 5 रन की हार का सामना करना पड़ा.



आखिरी के तीन ओवर मुंबई को भारी पड़े

मैच के बाद MI ने टूटे दिल के साथ टीम की हार का फोटो पोस्‍ट किया तो फैंस टीम की रणनीति पर सवाल उठाने से नहीं चूके और उन्‍हें खामियां गिना डालीं. हालांकि कुछ आशावादी फैंस ने मजबूत वापसी करते हुए टीम के क्‍वालिफाई करने की उम्‍मीद भी जताई.एक फैन ने लिखा-मोहसिन (Mohsin Khan)ने कमाल का आखिरी ओवर फेंका. टिम डेविड और ग्रीन के खिलाफ 11 रन डिफेंड करना विशेष प्रयास था. आखिर के तीन ओवर मुंबई पर भारी पड़े. एक अन्‍य ने लिखा-आखिरी 5 ओवरों में गैर जिम्‍मेदाराना बॉलिंग और 10 ओवर के बाद गैर जिम्‍मेदाराना बैटिंग MI की हार का कारण बनी.

Terrific last over by Mohsin. To defend 11 of the last over against Tim David and Green was a special effort. Last 3 overs with the ball proved costly for Mumbai. #LSGvMI pic.twitter.com/yNznsB5Lds — Pradeep Raturi (@pradeepraturig) May 16, 2023

Mumbai Indians lost for irresponsible bowling in the last 5 overs and irresponsible batting even after 10 overs.. — Er.Rakesh Kumar Mohapatra🇮🇳 (@RakeshK00875986) May 16, 2023

#Mumbai you have lost the tonight #LSGvMI match from the winning position, we are disappointed with this lost. #MI if possible, do not make such mistakes in the next match.

but I still believe that you will be qualify for #Playoff. — Prince Chaudhary (@Iam_Prince1501) May 16, 2023

एक फैन ने तो बाकायदा हार के चार कारण गिना दिए हैं. उन्‍होंने कमेंट बॉक्‍स में लिखा-हमारी हार के चार कारण..1.जॉर्डन का 24 रन का ओवर. 2.वढेरा ने 20 गेंदें खराब करके 16 रन बनाए. 3.ग्रीन से ऊपर विष्‍णु विनोद को भेजना. 4. टिम डेविड ने आखिरी ओवर में ग्रीन को स्‍ट्राइक दी.

4 Reason why we lost

1 Jordon 24 runs over

2 wadhera waste 20 balls and score 16

3 send vinod over Green

4 Tim David give strike to green in last over ( if Polly in place of David Polly take responsibility no matter who is non striker) — Hitman Fan (@IamYogi45) May 16, 2023

Very Bad Batting Order…

Middle Batsman broke whole momentum and we lost Game.#MI — Swapnil (@SwapnilPatil_97) May 16, 2023



स्‍टोइनिस के आखिरी के ओवरों की बैटिंग रही निर्णायक

लखनऊ में हुए इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए LSG ने आखिरी के ओवरों में मार्कस स्‍टोइनिस के जोरदार प्रहारों (नाबाद 89 रन, 47 गेंद, चार चौके व आठ छक्‍के) और कप्‍तान क्रुणाल पंड्या के 49 रनों की मदद से 20 ओवर में 177 रन बनाए. जवाब में ईशान किशन के 59 (54 गेंद, आठ चौके, एक छक्‍का) व रोहित शर्मा के 37 रन(25 गेंद, एक चौका, तीन छक्‍के) और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए हुई 90 रन की साझेदारी के बावजूद MI टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन ही बना पाई. टिम डेविड 37 रन बनाकर नाबाद रहे

