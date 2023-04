नई दिल्‍ली. गत चैंपियन गुजरात टाइटंस (GT) का शानदार प्रदर्शन आईपीएल 2023 में भी जारी है. हार्दिक पंड्या की टीम ने अब तक इस सीजन में 4 मैचों में से 3 में जीत हासिल की है और 6 अंक हासिल करते हुए राजस्‍थान रॉयल्‍स व लखनऊ सुपर जाइंटस के साथ फिलहाल टूर्नामेंट की टॉप-3 टीमों में है. नेट रन रेट के लिहाज से बात करें, तो RR पहले (1.588), लखनऊ सुपरजाइंट्स दूसरे (1.048)और गुजरात टाइटंस तीसरे (0.341) स्‍थान पर है.

आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को अब तक की एकमात्र हार कोलकाता नाइटराइडर्स के हाथों मैच की आखिरी गेंद पर मिली. इस मैच में केकेआर को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन रिंकू सिंह ने आखिरी 5 गेंदों पर छक्‍के जड़ते हुए केकेआर को करिश्‍माई जीत दिलाई थी और गुजरात के प्‍लेयर्स और फैंस को निराशा के समंदर में डुबो दिया था.

बहरहाल, गुजरात ने गुरुवार को पंजाब किंग्‍स को 6 विकेट से हराकर इस बात का साफ संकेत दिया कि वह केकेआर की हार से उबर चुकी है. हार्दिक पंड्या और कोच आशीष नेहरा की टीम गुजरात जाइंट्स ने आईपीएल 2022 में एंट्री की थी और पहले ही सीजन में खिताब जीतकर हर किसी को चौंका दिया था. गुरुवार की जीत के बाद गुजरात टाइंटस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कप्‍तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और हेड कोच आशीष नेहरा (Ashish Nehra) की गले मिलते हुए एक फोटो पोस्‍ट की, तो फैंस ने रोचक अंदाज में प्रति‍क्रिया दी. इस फोटो का शीर्षक है- जीत वाली झप्‍पी.

इस फोटो पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा- सर्वश्रेष्‍ठ जोड़ी, कोहली-शास्‍त्री से बेहतर. एक अन्‍य ने कमेंट किया कि रन चेज में अविश्वसनीय रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए इन दोनों को बहुत बहुत बधाई. बता दें, विराट कोहली और रवि शास्‍त्री की जोड़ी क्रमश: कप्‍तान और कोच के तौर पर टीम इंडिया को कई सफलताएं दिला चुकी है.

Best duo better than ravi & kohli

Congratulations to these two for keeping incredible record continue in run chase

— Sourav Chaudhury (@SouravChaudhur5) April 13, 2023