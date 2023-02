IPL 2023: SRH ने एडेन मारक्रम को बनाया कप्तान, 900 रन बनाने वाले खिलाड़ी का दिल टूटा!

नई दिल्ली. एडेन मारक्रम (Aiden Markram) आईपीएल 2023 में नए रोल में दिखाई देंगे. सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने उन्हें अपना नया कप्तान बनाया है. पिछले सीजन में केन विलियम्सन टीम की अगुआई कर रहे थे, लेकिन टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया गया था. मारक्रम की अगुआई में पिछले दिनों हैदराबाद ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग के पहले सीजन का खिताब जीता था, तभी से उनके कप्तान बनाए जाने की अटकलें थीं. मयंक अग्रवाल भी कप्तानी की रेस में थे और पिछले दिनों रणजी ट्रॉफी मे 900 से अधिक रन बनाए थे. मयंक पिछले सीजन में पंजाब किंग्स के कप्तान थे, लेकिन टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था.

28 साल के ऑलराउंडर एडेन मारक्रम का रिकॉर्ड टी20 में बेहतरीन है. वे ओवरऑल टी20 के 107 मैच में 34 की औसत से 2770 रन बना चुके हैं. एक शतक और 21 अर्धशतक लगाया है. स्ट्राइक रेट 132 का है. इस ऑफ स्पिनर 26 विकेट भी लिए हैं. 21 रन देकर 3 विकेट बेस्ट प्रदर्शन है. आईपीएल 2022 में भी उन्होंने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था. हैदराबाद ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि वे नया कप्तान घोषित करने जा रहे हैं. इसके बाद से फैंस ने मारक्रम के अलावा मंयक अग्रवाल और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार तक को रेस में बताया था.

THE. WAIT. IS. OVER. ⏳#OrangeArmy, say hello to our new captain Aiden Markram #AidenMarkram #SRHCaptain #IPL2023 | @AidzMarkram pic.twitter.com/3kQelkd8CP

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) February 23, 2023