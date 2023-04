VIDEO: दिल्ली कैपिटल्स के कोच का एक बच्चे से सवाल- क्या हमारे लिए खेलने वाले हो? कहीं यह तंज तो नहीं

नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Ricky Ponting) के अब तक के प्रदर्शन ने टीम के फैंस को गुस्‍से से भर दिया है. इस सीजन में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने अब तक चार मैच खेले हैं और सभी में उसे हार का सामना करना पड़ा है. फैंस का गुस्‍सा इस बात को लेकर है कि जिस टीम में डेविड वॉर्नर, अक्षर पटेल, एनरिक नॉर्किया, पृथ्‍वी शॉ, कुलदीप यादव और मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी और सपोर्ट स्‍टाफ में रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली जैसे दिग्‍गज हैं, वह एक जीत के लिए संघर्ष कर रही है.DC की टीम अंक तालिका में इस समय सबसे फिसड्डी है,यह इस सीजन की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक जीत का स्‍वाद नहीं चखा है. हर मैच के साथ दिल्‍ली के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है और टीम पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

वीडियो में ‘पोटिंग जूनियर’ भी आए नजर

बेट को अदिल्‍ली कैपिटल्‍स को अपना अगला मैच शनिवार को रॉयल चैंलेजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेलना है. मैच से पहले दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने अपने ट्विटर हैडल पर एक वीडियो पोस्‍ट किया है जिसमें टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting)अपने बेटे के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में पोंटिंग को बमुश्किल अपने 10-11 साल के बेटे के साथ टीम की बस की ओर से जाते हुए हुए देखा जा सकता है. बाद में ‘पोंटिंग जूनियर’ को किट बैग के साथ स्‍टेडियम की ओर बढ़ते हुए और पैड करते हुए दिखाया गया है.

Adorable Impact Substitutes and where to find them

📹 A wholesome Punter Masterclass session ft. Ricky Jr.#YehHaiNayiDilli #IPL2023 @RickyPonting pic.twitter.com/buIDN8dp62

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 14, 2023