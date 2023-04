नई दिल्‍ली. भारत की पहचान क्रिकेट के लिए जुनूनी देश के रूप में है. अपने चहेते क्रिकेटरों के दीदार, एक फोटो/सेल्‍फी के लिए वे वेबजह का साहस (इसे बेवकूफी कहना ज्‍यादा ठीक होगा) दिखाने में भी नहीं चूकते. कई बार ऐसा करते हुए वे जान भी जोखिम में डालते हैं. ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दो भारतीय फैन, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनकी कार का पीछा करते देखे जा सकते हैं. वीडियो ट्वीट करते हुए ली ने लिखा है, “भारत हमेशा से अद्भुत आश्‍चर्यों से भरा हुआ है! इस जूनन को पसंद करता हूं (India is always full of wonderful surprises! Love the passion).” अपने ट्वीट के साथ उन्होंने भारत का झंडा और हेलमेट भी लगाया है. इस संदेश के जरिये वे युवाओं को टू व्‍हीलर चलाते हुए हेलमेट अवश्‍य पहनने का संदेश भी दे रहे हैं.

ब्रेट ली की ओर से पोस्‍ट किए गए इस वीडियो में दो युवाओ को टू व्‍हीलर से इस स्‍टार क्रिकेटर की कार को चेज करते हुए देखा जा सकता है. इनमें से एक युवा, ली से कह रहा है-सर वन सेल्‍फी प्‍लीज. यह फैन कहता है कि सर… आपके साथ फोटो निकालना ही है. दूसरी ओर, ली इस वीडियो में ली की आवाज सुनाई दे रही है, वे युवाओं से ‘आराम से, आराम से’ और हेलमेट पहनने के लिए कह रहे हैं. वे इन युवाओं से सावधानी बरतने के साथ यह भी पूछ रहे हैं-आपका हेलमेट कहां है.

आशा भोसले के साथ एल्‍बम भी रिकॉर्ड कर चुके

बता दें, ब्रेट ली का नाम दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार किया जाता है. वे अपनी गेंदों की गति से बल्‍लेबाजों का आतंकित करने में सक्षम थे. क्रिकेट से संन्‍प्‍यास लेने के बाद वे कमेंट्री में सक्रिय हैं. आईपीएल 2023 की इंग्लिश कमेंट्री टीम में ब्रेट ली के अलावा क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ग्रीम स्‍वान जैसे मशहूर क्रिकेटर शामिल हैं. ली की बात करें तो वे भारत में बेहद लोकप्रिय हैं. कई वीडियो में उन्‍हें टूटे-फूटे लहजे में हिंदी बोलते हुए भी देखा जा सकता है. वे भारत की दो फिल्‍मों में काम भी कर चुके हैं. ब्रेट ली गिटार भी बजाते हैं, वे मशहूर गायिका आशा भोसले के साथ एक एल्‍बम भी रिकॉर्ड कर चुके हैं. यही नहीं, उनका अपना एक म्यूजिक बैंड भी है.

