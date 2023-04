नई दिल्‍ली. जिंदगी में हर शख्‍स अतीत की सुनहरी यादों को संजोकर रखना चाहता है. आज के आपाधापी और व्‍यस्‍तता भरे जीवन में फुर्सत के मिलने वाले चंद लम्‍हों में इन यादों को ‘कुरेदने’ पर खुशी की जो अनुभूति होती है, उसे शब्‍दों में बयां नहीं किया जा सकता. क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes), जो रूट (Joe Root) और जोस बटलर (Jos Buttler) इंग्‍लैंड टीम के महत्‍वपूर्ण सदस्‍य हैं, अंडर-19 क्रिकेट के समय से ही ये साथ खेलते आ रहे हैं. आईपीएल के 2023 सीजन के लिए इन प्‍लेयर्स की ‘तिकड़ी’ इस समय भारत में है. बटलर और रूट जहां आईपीएल के मौजूदा सीजन में राजस्‍थान रॉयल्‍स टीम की ओर से खेल रहे हैं, वहीं बेन स्‍टोक्‍स चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के सदस्‍य हैं. आईपीएल 2023 के 17वें मैच में बुधवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स और चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स (RR vs CSK)के बीच मैच हुआ, जिसमें ये तीनों प्‍लेयर एक साथ नजर आए.

इन तीनों क्रिकेटरों का अंडर-19 क्रिकेट के समय का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. राजस्‍थान रॉयल्‍स फ्रेंचाइजी ने बुधवार के मैच के दौरान इन तीनों क्रिकेटरों से अंडर-19 क्रिकेट के के दौर के इस फोटो को रीक्रिएट करने का आग्रह किया, जो इन्‍होंने बखूबी किया.

RR ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह दोनों फोटो शेयर किए हैं, पहले फोटो में जहां अंडर-19 क्रिकेट के समय में ये तीनों क्रिकेटर साथ खड़े हैं. वहीं नीचे इन तीनों का मौजूदा समय का फोटो है. ट्वीट में लिखा है- हमने स्टोक्‍सी, रूट और जोस से उनकी अंडर-19 तस्वीर को ‘रीक्रिएट’ करने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा ही किया.

We asked Stokesy, Root and Jos to recreate their U-19 picture and they obliged! pic.twitter.com/onqsqf7pWq

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 12, 2023