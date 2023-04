नई दिल्‍ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) में मुंबई इंडियंस की टीम आाखिरकार पहली जीत दर्ज करने में सफल हो ही गई. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की MI को अपने पहले दो मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. बहरहाल, मंगलवार को दिल्‍ली कैपिटल्‍स के खिलाफ हुए मैच में मुंबई इंडियस हार का यह सिलसिला खत्‍म करने में कामयाब रही. आखिरी क्षण तक रोमांचक रहे मुकाबले में टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की, मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ. MI की इस जीत में कप्‍तान रोहित शर्मा (65 रन, 45 गेंद, छह चौके, चार छक्‍के) और तिलक वर्मा (41 रन, 29 गेंद, एक चौका, चार छक्‍के)के अलावा ईशान किशन (31 रन, 26 गेंद, छह चौके) का अहम योगदान रहा. रोहित और तिलक ने दूसरे विकेट के लिए 68 रन की पार्टनरशिप की.

मैच में दिल्‍ली कैपिटलस ने कप्‍तान डेविड वॉर्नर और अक्षर पटेल के अर्धशतक की मदद से 172 रन बनाए थे. मैच के बाद रोहित ने हैदराबाद में जन्‍मे तिलक वर्मा (Tilak Verma) से मजेदार सवाल किए. इंडियन प्रीमियर लीग ने अपने आधिकारिक हेंडल पर बातचीत का यह वीडियो शेयर किया है.

How does @TilakV9 feel to bat with “The Hitman”?

What does @mipaltan captain @ImRo45 feel about a young & talented Tilak Varma?

You wouldn’t want to miss this insightful & fun convo – By @ameyatilak

Full Interview #TATAIPL | #DCvMIhttps://t.co/fkU5RsIEMe pic.twitter.com/wT4OgPnQoR

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2023