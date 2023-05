नई दिल्‍ली. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स ने आईपीएल-2023 (IPL 2023) के फाइनल में स्‍थान बना लिया है. मंगलवार को खेले गए कवालिफायर-1 मुकाबले में सीएसके ने लीग मैच में शीर्ष पर रहकर प्‍लेऑफ में पहुंची गुजरात टाइटंस (Chennai Super Kings VS Gujarat Titans) को 15 रन से पराजित किया. चेन्‍नई के चेपॉक पर खेले गए इस मैच में सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के 60 और डेवोन कोनवे के 40 रनों की मदद से 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 172 रन बनाए. जवाब में शुभमन गिल (42) और राशिद खान (30) के अलावा गुजरात टाइटंस के सभी बैटर नाकाम रहे और टीम 157 रन ही बना सकी. गायकवाड़ को उनकी पारी के लिए प्‍लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.

बाउंड्री पर भी जश्‍न मनाने दिखे थे ब्रावो

15 रन की इस जीत के साथ फाइनल में स्‍थान बनाते हुए सीएसके खेमा जश्‍न में डूब गया.होटल रूम की लिफ्ट में टीम के प्‍लेयर्स ने डांस किया. इस दौरान सबसे अधिक जोश में सीएसके के बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo)नजर आए जो तुषार देशपांडे और अन्‍य खिलाड़‍ियों के साथ जमकर थिरके. इससे पहले,जब मैच के आखिरी क्षणों में जीटी के मोहम्‍मद शमी का कैच दीपक चाहर ने लपका था तब भी ‘डीजे ब्रावो’को बाउंड्री के बाहर जश्‍न मनाते हुए देखा गया था.

