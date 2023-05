नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 (IPL-2023) में जिस टीम ने अपने प्रदर्शन से सबसे ज्‍यादा निराश किया है वह है डेविड वॉर्नर की दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals). DC इस समय 12 मैचों में चार जीत के साथ 8 अंक लेकर अंकतालिका में सबसे निचले स्‍थान पर है और प्‍लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. नियमित कप्‍तान ऋषभ पंत के एक्‍सीडेंट के कारण इस सीजन में उपलब्‍ध नहीं होने के बाद से दिल्‍ली कैपिटल्‍स के लिए इस सीजन में कुछ भी अच्‍छा नहीं रहा है.

जिस टीम में अनुभवी डेविड वॉर्नर (David Warner)के अलावा पृथ्‍वी शॉ, अक्षर पटेल, मिचेल मॉर्श, कुलदीप यादव, फिल साल्‍ट, मुस्‍तफिजुर रहमान और एनरिक नोर्किया जैसे आला प्‍लेयर्स और सपोर्ट स्‍टाफ में रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) और सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) जैसे दिग्‍गज हैं, उसका यह प्रदर्शन फैंस के गले नहीं उतर रहा.

वॉर्नर की टीम को अपना अगला मैच बुधवार, 17 मई को शिखर धवन की पंजाब किंग्‍स के खिलाफ खेलना है. ऐसे समय जब घटिया प्रदर्शन के चलते पहले ही नाराजगी है,टीम प्रबंधन ने ट्वीट कर ऐसा सवाल पूछा जिसने प्रशंसकों केगुस्‍से का पारा और चढ़ा दिया. ट्ववीट में कप्‍तान डेविड वॉर्नर, फिर सॉल्‍ट, रिली रोस्यू और अक्षर पटेल (Axar Patel)के फोटो के साथ पूछा गया-चार बैटर्स, एक च्‍वॉइस.. सबसे लंबा छक्‍का कौन मार सकता है? इस सवाल ने मानो ज्‍यादातर फैंस के जख्‍म को कुरेद दिया. उन्‍होंने जवाब में जमकर भड़ास निकाली.

4 batters, 1 choice. Who has your vote❓ #YehHaiNayiDilli #IPL2023 pic.twitter.com/4wOZLjgLVX

पहले जीतो, छक्‍के बाद में मार लेना

एक फैन ने लिखा-पहले मैच जीतो. एक अन्‍य ने गुस्‍से में जवाब दिया-पहले मैच जीत लो, छक्‍के बाद में मार लेना. Delhi bad debts नाम रखना था. एक अन्‍य ने कमेंट किया कि समस्‍या यह हे कि आप अपनी मुश्किलों का समाधान नहीं कर पा रहे.

The problem is you are just unable to sort your things out

— Deepak Bachchani (@DeepakBachchan1) May 16, 2023