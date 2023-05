4 महीने 123 दिन बाद, 6 देश और 32 फ्लाइट लेने के बाद तूफानी बैटर पहुंचा अपने घर, सुनाई मुश्किल सफर की कहानी

नई दिल्ली. पिछले कई तीनों से अपने घर से बाहर रह रहे वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विस्फोटक बैटर रोवमैन पॉवेल लंबे अंतराल के बाद अपने घर पहुंच हैं. कई विदेशी लीग में खेलने वाले इस खिलाड़ी ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग में भी हिस्सा लिया था. उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स काफी पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई थी लिहाजा रोवमैन पॉवेल को घर जाने की इजाजत मिल गई.

इंडियन प्रीमियर लीग के सभी लीग मुकाबले 21 मई रविवार को खत्म हो जाएंगे. चार टीमों के अलावा सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने 14-14 मुकाबले खेल लिए और 3 ने प्लेऑफ में जगह पक्की की. टूर्नामेंट में खेल रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम बनी थी. इस टीम की तरफ से खेलने वाले विंडीज प्लेयर रोममैन पॉवेल को शुरुआती मुकाबलों में मौका मिला था. आखिरी के मुकाबलों से पहले ही उनको रिलीज कर दिया गया था.

रॉवमैन पॉवेल ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में महज 3 मुकाबले में ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला. कोच और कप्तान उनके लिए इससे ज्यादा मुकाबलों में जगह नहीं बना पाए. 4 विदेशी खिलाड़ियों को ही एक टीम प्लेइंग इलेवन में जगह दे सकती है. रॉवमैन पॉवेल का प्रदर्शन निराशजनक रहा था. 3 मैच में वो महज 7 रन ही बना पाए.

123 Days or 4 Months

06 Different Countries

32 Different Flights

It’s finally time to go home 🏡 pic.twitter.com/2p2st3GeYw

— Rovman Powell (@Ravipowell26) May 20, 2023