नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. इस बार के सीजन में दिल्ली सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीम बनीं थी. टीम नए कप्तान डेविड वार्नर की कप्तानी में खेलने उतरी थी और शुरुआत लगातार 6 हार के साथ की. निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब टीम को जोरदार झटका लगा है. दो सहायक कोच ने टीम का साथ छोड़ने का फैसला लिया.

इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9वें स्थान पर रही थी. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब टीम को जबरदस्त झटका लगा है. दो सहायक कोच ने दिल्ली का साथ छोड़कर अलग होने का फैसला लिया. साल 2022 में टीम के साथ जुड़े पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अजीत अगरकर और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन दिल्ली से अलग होने का फैसला किया.

You’ll always have a place to call home here 💙

Thank You, Ajit and Watto, for your contributions. All the very best for your future endeavours 🙌#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/n25thJeB5B

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) June 29, 2023