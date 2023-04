नई दिल्‍ली. आईपीएल-2003 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स टीम के लिए फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा. ज्‍यादातर बल्‍लेबाज नाकाम हो रहे हैं और टीम को लगातार एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा. डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम को मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा. मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ. दिल्‍ली कैपिटल्स की यह लगातार चौथी हार रही और टूर्नामेंट में अब तक उसकी जीत का खाता नहीं खुला है. स्‍वाभाविक रूप से दिल्‍ली कैपिटल्‍स के फैंस, टीम के प्रदर्शन से बेहद गुस्‍से में हैं. ऐसे मौके पर सांत्‍वना देने के लिए DC ने एक ट्वीट करके ‘मजबूत वापसी’ का विश्‍वास जताया तो इन फैंस का गुस्‍सा लावे की तरह फूट पड़ा.ज्‍यादातर ने सवाल किया कि लगातार चार मैच के बाद आखिर आप कब वापसी करेंगे, क्‍या अगले सीजन में? कई यूजर्स ने टीम के कप्‍तान डेविड वॉर्नर (David Warner) को उनकी धीमी बल्‍लेबाजी के लिए आड़े हाथ लिया और उन्‍हें बदलने की मांग कर डाली.

मंगलवार की हार के बाद दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा, ‘हमें मजबूती से वापसी करने का विश्‍वास है (We believe in bouncing back stronger)’. ट्वीट में टीम के प्‍लेयर्स को एक साथ दिखाया गया है. इस ट्वीट पर कई फैंस से गुस्‍से से भरी प्रतिक्रिया दी है. ,एक फैन ने लिखा-नहीं, मुझे विश्वास नहीं है.. मैं 2012 से DC के साथ हूं लेकिन DCvsRR मैच देखने के बाद मैंने DC के प्रशंसक के तौर पर ‘इस्तीफा’ दे दिया..और अब मुझे सुकून महसूस हो रहा है.विद्याधर नाम के यूजर ने लिखा, वॉर्नर आने वाली एशेज के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, वह टी20 को टेस्‍ट मैच की तरह खेल रहा. एक अन्‍य ने लिखा, ‘मुझे लगता है कि इस सीजन में दिल्‍ली प्‍वाइंट्स टेबल में सबसे आखिर में रहने वाली है.’

No, I don’t believe.. I have been DC since 2012 but watching DCvsRR match I resigned as DC fan.. And I feel relaxed now… I’m sure this team wouldn’t bounce back…… Their dream of winning the tournament has ended for this season…… Goodbye DC and do come back in next yrs. — SARTHAK RAJPUT (@SarthakRajput02) April 11, 2023

Warner is practicing for upcoming Ashes…he plays like test match in T20. — Vidyadhar G (@Vid_Gowda) April 12, 2023

I believe that it is going to be one of those seasons where Delhi might stand last in the points tables…. — Abhay kumar (@abhayknows) April 12, 2023

आपके साथ था और रहूंगा: एक फैन ने जताया टीम पर विश्‍वास

एक अन्‍य फैन ने कहा, वापसी तब तक करते रहो जब तक आप हमेशा पूरी तरह से सबसे नीचे नहीं पहुंच जाते.एक अन्‍य ने लिखा, ‘नहीं हो पाएगा, काफी महंगी गाड़ी है आपकी, माइलेज कम नहीं…समझे नहीं?? जरा अपना सपोर्ट स्‍टाफ देख लो, तीसमार खां ज्‍यादा हैं.’ गौरतलब है कि रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली जैसे दिग्‍गज, दिल्‍ली कैपिटल्‍स के सपोर्ट स्‍टाफ से जुड़े हुए हैं. एक अन्‍य प्रशंसक ने वॉर्नर को स्‍वार्थी प्‍लेयर बताते हुए अक्षर पटेल को कैप्‍टन बनाने की मांग कर डाली हालांकि एक फैन ने अपने कमेंट से दिल्‍ली टीम को सांत्‍वना देते हुए लिखा-कम ऑन दिल्‍ली कैपिटल्‍स, हमेशा आपके साथ था, हमेशा रहूंगा.

Nahin ho payega, kaafi mehngi gaadi hai aapki, mileage Kam hai…

Samjhe nahin…?? Jara apna support staff dekh lo, teesmar jyada hai… Hindi mein likhta hoon

“ज्यादा जोगी मठ उजाड़”#DCvsMI#IPL2023 #CricketTwitter #MIvDC pic.twitter.com/qyZ3P4TuQx — menda (@vj_corp) April 12, 2023

Come on Delhi Capitals!!. Was always with you, will always remain with you — Amlan (@OdishaFCFan4) April 11, 2023



172 का स्‍कोर डिफेंड नहीं कर पाई दिल्‍ली कैपिटल्‍स

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स 172 रन का ठीकठाक स्‍कोर डिफेंड नहीं कर पाई और अखिरी गेंद पर मैच हार गई. पहले बैटिंग करते हुए दिल्‍ली टीम, डेविड वॉर्नर (47 गेंद पर 51 रन) और अक्षर पटेल (25 गेंद पर 54 रन) के अर्धशतक के बावजूद 19.4 ओवर में 172 रन पर आउट हो गई.जवाब में मुंबई ने कप्‍तान रोहित शर्मा के 65, ईशान किशन के 31 और तिलक वर्मा के 41 रन की मदद से आखिरी गेंद पर टारगेट चार विकेट खोकर हासिल कर लिया.

