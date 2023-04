VIDEO: 'मुंह पर तारीफ नहीं करना चाहता लेकिन..', धोनी से जीत छीनने के बाद बोले संदीप शर्मा

नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 में बुधवार के मुकाबले में भी रोमांच दर्शकों के सर चढ़कर बोला. चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स (RR vs CSK) के बीच खेले गए इस मैच का फैसला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ. इस मैच में राजस्‍थान रॉयल्‍स की 3 रन की जीत के हीरो, गेंदबाज संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) रहे जिन्‍होंने एमएस धोनी (MS Dhoni)और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की धाकड़ जोड़ी को आखिरी ओवर में केवल 17 रन बनाने दिए. CSK को इस ओवर में जीत के लिए 21 रन की दरकार थी लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर धोनी के हाथों छक्‍का खाने के बाद भी संदीप ने हौसला बनाए रखा. आखिरी गेंद पर चेन्‍नई को जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी और स्‍ट्राइकिंग एंड पर धोनी थे. हर कोई जानता है कि माही मैच को बेहतरीन अंदाज में फिनिश करने के लिए मशहूर हैं लेकिन इससे दबाव में आए बगैर संदीप ने यॉर्कर फेंकी जिस पर सीएसके के कप्‍तान केवल एक रन बना पाए. अपने इस प्रदर्शन से संदीप ने CSK के कप्‍तान के तौर पर अपने 200वें मैच का समापन जीत के साथ करने के धोनी के सपना तोड़ दिया. हालांकि दोहरे प्रदर्शन के लिए RR के रविचंद्रन अश्विन को प्‍लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया लेकिन दर्शकों की नजर में तो संदीप शर्मा ही मैच के हीरो रहे.

अश्विन ने किया दोहरा प्रदर्शन

चेपॉक पर खेले गए इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए राजस्‍थान रॉयल्‍स ने जोस बटलर के 52, देवदत्‍त पडिकल के 38 और रविचंद्रन अश्विन व शिमरॉन हेटमायर की 30-30 रनों की पारियों के सहारे 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 175 रन बनाए. जवाब में खेलते हुए डेवोन कॉनवे के 50, अजिंक्‍य रहाणे के 31, रविंद्र जडेजा के नाबाद 25 और कप्‍तान धोनीके नाबाद 32 रनों के बावजूद सीएसके 6 विकेट पर 172 रन ही बना सकी.राजस्‍थान के लिए अश्विन व युजवेंद्र चहल ने दो-दो और संदीप शर्मा व एडम जंपा ने एक-एक विकेट लिया.

