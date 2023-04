नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलोर (RCB)को अपनी तीसरी हार का सामना करना पड़ा है, सोमवार के मैच में चेन्‍न्‍ई सुपरकिंग्‍स ने फाफ डुप्‍लेसी (Faf du Plessis)की टीम को 8 रन से हरा दिया.मौजूदा आईपीएल सीजन में पांच मैचों में आरसीबी की यह तीसरी हार रही और टीम अंकतालिका में 7वें स्‍थान पर पहुंच गई है. टूर्नामेंट में आरसीबी की बात करें तो इसके प्रदर्शन में स्थिरता का अभाव रहा है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही क्षेत्रों में टीम एक साथ ‘क्लिक’ नहीं कर पा रही. दूसरी ओर, फैंस का गुस्‍सा इस बात को लेकर है कि फाफ डुप्‍लेसी, विराट कोहली, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, मोहम्‍मद सिराज और वानिंदु हसरंगा जैसे स्‍टार प्‍लेयर्स की मौजूदगी के बावजूद टीम के खाते में एक के बाद एक हार आ रही हैं.

फैंस का यह गुस्‍सा उस समय देखने को मिला जब सीएसके से मिली हार के बाद आरसीबी की ओर से ट्वीट किया गया-खेल भावना…अंत में, खेल हमेशा जीतता है (Spirit of the game, In the end, the sport always wins!).इसमें मैच के बाद दोनों टीमों के प्‍लेयर्स के आपस में मिलते और बात करते हुए भी फोटो भी पोस्‍ट किए गए थे. बेशक यह ट्वीट अच्‍छी भावना से किया गया था लेकिन फैंस ने आरसीबी के खिलाफ तल्‍ख कमेंट्स की बौछार कर दी.

blockquote class=”twitter-tweet”>

Spirit of the game

In the end, the sport always wins! #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #RCBvCSK pic.twitter.com/Dz4g9jb0nu

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 17, 2023

आरसीबी के ट्वीट पर गुस्‍सा जताते हुए एक प्रशंसक ने लिखा-हां, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो सब.खेल हमेशा जीतता है, आरसीबी कब जीतेगी? एक अन्‍य ने लिखा-क्‍या हम जीत भी पाएंगे? एक फैन ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा कि आक्रामक अंदाज आपको एक निश्चित दूरी तरह ले जा सकता है लेकिन जीत के लिए रणनी‍ति, नवाचार (इनोवेशन) और एक्‍शन प्‍लान की जरूरत होती है.शाहबाज अहमद और हर्षल पटेल की प्‍लेइंग इलेवन में मौजूदगी पर भी सवाल उठाए गए.एक फैन ने ट्वीट किया-खेल हमेशा जीतता है क्‍यों‍कि आरसीबी कभी नहीं जीतती.

Han, Social media marketing karlo sab. Sports always win. When will RCB? Would be good for a change.

Would we even win ?

Playing bold will only take it to certain distance, however winning takes a strategy, innovation and action plan

Why shabaz ahmed? without bowling one over but wonderfu batting 12(10) Why harshal patel ? I dont understand someone says he is purple cap holder just listen this (in the history of ipl a purple cap holder never given 36+runs in an over) not just this etc. Parnell >>wiley

Stop nonsense

Any other team would’ve easily won the game when 46 runs were required in 24 balls in Chinnaswamy

No words always depended on Kohli, faf, maxi.

Even youngster badhoni won the match for LSG

— kathir18 (@kathirkr_18) April 17, 2023