IPL 2023 : ईशांत शर्मा के धांसू प्रदर्शन पर फैंस बोले,'चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की याद दिला दी'

नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में मंगलवार, 2 मई के गुजरात टाइटन्स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals vs Gujarat Titans) के मैच ने ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) को फिर चर्चा में ला दिया गया है. ईशांत ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ कमाल का आखिरी ओवर फेंका और हार्दिक पंड्या और राहुल तेवतिया जैसे आक्रामक बल्‍लेबाजों को जीत के लिए जरूरी 12 रन नहीं बनाने दिए. वास्‍तव ने यह ईशांत की गेंदबाजी ही थी, जिसने लगभग हारे हुए मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स की 5 रन की जीत की पटकथा लिखी. वे जब आखिरी ओवर फेंकने आए, तब गुजरात टाइटन्स का स्‍कोर 5 विकेट खोकर 119 रन था. कप्‍तान पंड्या और राहुल तेवतिया क्रीज पर थे. गुजरात की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन ईशांत ने अनहोनी को होनी करते हुए इस कहावत को सच साबित कर दिखाया कि पुराने चावल का समय गुजरने के साथ स्‍वाद बढ़ता जाता है. ईशांत ने इस ओवर में तेवतिया को आउट भी किया.

ईशांत शर्मा के इस परफॉर्मेंस पर फैन्स भी अपनी प्रतिक्रिया दी हैं. एक फैन ने लिखा- छा गए लंबूजी. जीत के बाद दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने ईशांत का फोटो इस कैप्‍शन के साथ ट्वीट किया है- When the whole Delhi (जब पूरी दिल्‍ली ने मारी दहाड़ ). इस पर फैंस ने दिल्‍ली कैपिटल्‍स के इस ‘लंबू’ प्‍लेयर की तारीफ करते हुए इसे वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम (तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट घायल हो चुके हैं) में जगह देने की मांग की है.

एक फैन ने लिखा- ईशांत शर्मा ने मुझे लॉर्ड्स में 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की याद दिला दी, जब ईशांत ने एक ओवर में दो विकेट लिए थे. एक अन्‍य फैन ने लिखा- नॉर्किया के ओवर में लगातार तीन छक्‍के लगने के बाद हम उम्‍मीद खो बैठे थे लेकिन ईशांत ने असाधारण स्‍पैल से मैच का रुख बदल दिया. एक प्रशंसक ने लिखा-छा गए लंबू जी.

When the whole Delhi pic.twitter.com/AoGv9IPBZ2 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) May 2, 2023

Experience comes into the play n Ishant Sharma just reminded me the final of Champion Trophy 2013 in The Lords where he bowled brilliantly and sent back-to-back two Englishmen #Bopara n #IanMorgan in an over and India won the finale. Hope more from your fingers — Mukesh Singh Manhas (@spnusinghh) May 2, 2023

Unbelievable bowling display by ishnat sharma in last over. We lost hope when nortje gave 18runs in last 3balls but ishant sharma has changed the display by his extra ordinary spell.. hope we will perform for the rest games..all the best boys .#YehHaiNayiDilli #DelhiCapitals — SAMRAT MUKHERJEE (@prince3091) May 2, 2023

छा गए लंबू जी.. — Barkha Joshi (@bindasbarkha) May 2, 2023

Lord Ishant.. Experience is always greater than Aggression pic.twitter.com/HN8b4HShq0 — भाई साहब (@Bhai_saheb) May 2, 2023

अंक तालिका में अभी भी अंतिम नंबर पर है दिल्‍ली कैपिटल्‍स

वैसे, गत विजेता गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत के बाद भी दिल्‍ली कैपिटल्‍स की टीम अंक तालिका में फिलहाल अंतिम स्‍थान पर ही है, लेकिन मंगलवार के मैच के परिणाम ने टीम के लिए कुछ उम्‍मीद बरकरार रखी है. दिल्‍ली ने अपने 9 मैचों में से तीन में जीत हासिल की है जबकि छह में उसके खाते में हार आई है. केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्‍ली कैपिटल्‍स, तीनों टीमों में इस समय 6-6 अंक हैं, लेकिन खराब नेट रनरेट के कारण दिल्‍ली की टीम सबसे नीचे है.

चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में यूं पलटा था मैच

बता दें कि वर्ष 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भारतीय टीम में ईशांत शर्मा न सिर्फ शामिल थे बल्कि उन्‍होंने एक ओवर में दो विकेट लेकर मैच का रुख पलटने में भी अहम योगदान दिया था. बारिश के कारण 20-20 ओवर के किए गए इस मैच में टीम इंडिया ने विराट कोहली के 43, शिखर धवन के 31 और रवींद्र जडेजा के 33 रन की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 129 रन बनाए थे.

जवाब में इंग्‍लैंड की टीम एक समय 17 ओवर के बाद 4 विकेट खोकर 102 रन बनाते हुए मजबूती से जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन ईशांत ने पारी के 18वें ओवर में लगातार गेंदों पर दोनों सेट बैट्समैन इयोन मोर्गन (33) और रवि बोपारा (30रन) को आउट करके मैच की तस्‍वीर ही बदल डाली थी. इंग्‍लैंड ने जडेजा द्वारा फेंके गए पारी के अगले ओवर में भी दो विकेट गंवाए और 20 ओवर के बाद 8 विकेट पर 124 रन की बना पाई थी. मैच 5 रन से जीतकर भारत चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बना था.

