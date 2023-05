'SKY की कोई सीमा नहीं': MI के 'सूर्या दादा' वाले ट्वीट पर फैन निहाल, दिया नया नाम

नई दिल्‍ली. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) जब अपने रंग में हो तो बल्‍लेबाजी बेहद आसान हो जाती है. मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम पर मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर MI vs RCB मैच देख रहे क्रिकेटप्रेमियों को मंगलवार को ठीक यही अहसास हुआ. इस पारी के दौरान SKY ने RCB के गेंदबाजों को मनमर्जी से मारा और महज 35 गेंदों पर 83 रन बनाकर मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो साबित हुए. सात चौकों और छह छक्‍कों से सजी सूर्या की इस पारी के सहारे MI ने प्‍लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत बना लिया है.रोहित शर्मा की टीम के अब 11 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हो गए हैं और वह अंकतालिका में गुजरात टाइटंस और चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के बाद तीसरे स्‍थान पर है.

सूर्या की इस धमाकेदार पारी ने MI की इस मुश्किल मुकाबले में जीत को बेहद आसान बना दिया. आरसीबी के 200 रनों के लक्ष्‍य को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians)ने चार विकेट खोकर हासिल किया तो 21 गेंदें फेंकी जानी शेष थीं. इस जीत के बाद MI ने एक टृवीट किया है जिसमें सूर्यकुमार यादव बैट उठाए नजर आ रहे हैं. फोटो पर लिखा है-एकच वादा, SURYA दादा. इस ट्वीट पर MI और सूर्यकुमार यादव के फैंस ने जोरदार कमेंट किए हैं.

ट्वीट पर रिएक्‍ट करते हुए एक फैन ने लिखा-अविश्‍वसनीय..इस शख्‍स की क्षमता पर संदेह मत करो. एक अन्‍य ने लिखा कि सूर्या भाउ की वजह से अच्‍छी नींद आई थी.सूर्या के एक खांटी प्रशंसक ने तो लिखा-SKY की कोई सीमा नहीं है. सचिन तेंदुलकर को उनके खेल कौशल के कारण देश में ‘गॉड ऑफ क्रिकेट’ नाम मिला था, इसी तर्ज पर एक फैन ने सूर्यकुमार को ‘गॉड ऑफ T20 क्रिकेट’ नाम दे दिया है.

Don’t doubt this man..

Unbelievable

💯💯 — Prabhat Kumar (@Prabhat_045) May 10, 2023

Acchi neend aayagi thi Surya bhau ki wajah se — Jai Sawant  (@JaiSawant45) May 10, 2023

SKY has not limits. — 90’s (@badassfuckers) May 10, 2023

IS BAAR BHI MI JEETEGI IPL TROPHY — UDAY SHARMA 🇮🇳 (@udaykmar98) May 10, 2023

Our Saviour Surya dada @surya_14kumar others are in danger they scared how they will face this man — Ashu (@slothful999) May 10, 2023



एक फैन ने लिखा-सूर्या महान है.यदि वे बैटिंग कर रहे तो कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है. एक अन्‍य ने कमेंट बॉक्‍स में लिखा कि जब सूर्या क्रीज पर हों तो हमेशा विश्‍वास रखो.

Surya is great,

If SKY is going, any target can be met — Dr Shailendra Upadhyay (@OrthoDrShailend) May 10, 2023

always have faith when sky is on the crease — NiMo (@NotASmokeRR) May 10, 2023

god of T20 Cricket pic.twitter.com/PDOsNEDMUC — Rajeshhhhh (@johnholick) May 10, 2023

आईपीएल 2023 में जड़ चुके चार अर्धशतक

आईपीएल 2023 में सूर्यकुमार की शुरुआत कोई खास नहीं रही थी और शुरुआती तीन मैचों में वे बड़ा स्‍कोर नहीं कर सके थे. लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ ही उनकी बैटिंग का जलवा शुरू हो गया और अब वे विपक्षी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं. इस आईपीएल सीजन के 11 मैचों में सूर्य कुमार अब तक 11मैचों में 34.18 के औसत से 376 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्‍होंने चार अर्धशतक जमाए हैं.

