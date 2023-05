नई दिल्‍ली. अनहोनी को होनी करना धोनी ही नहीं, उनकी टीम को भी खूब आता है. रिजर्व-डे पर भी बारिश से प्रभावित IPL 2023 के फाइनल (IPL-2023 Final) में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की पारी की शुरुआत के दौरान ही बारिश होने के बाद जब देर तक खेल शुरू नहीं हो पाया, तो कई क्रिकेटप्रेमियों ने अपने टीवी ऑफ कर दिए. उन्‍हें लगा कि 215 रन को कठिन टारगेट एमएस धोनी (MS Dhoni) की टीम की पहुंच से बाहर है और उसका हारना तय है, लेकिन यही तो क्रिकेट का रोमांच और नियति है. धोनी की टीम को 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बनाना उसने तय कर रखा था. बारिश थमने के बाद CSK के लिए टारगेट रिवाइज कर 15 ओवर में 171 कर दिया गया था. आखिरी गेंद पर रवींद्र जडेजा ने चौका जड़ते हुए गुजरात टाइटंस के फैंस को (Gujarat Titans vs Chennai Super Kings) निराशा के गहरे समंदर में डुबो दिया. 5 विकेट से जीत हासिल करते हुए सीएसके ने 5 बार चैंपियन बनने के MI के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

जीत के मुहाने पर खड़ी GT के फैंस के लिए यह हार बड़ा झटका थी, लेकिन कप्‍तान हार्दिक पंड्या (Hardik pandya) ने भावनाओं से भरा ट्वीट कर उनका जीत दिल जीत लिया. हार्दिक ने लिखा-हम सिर ऊंचा करके खड़े हैं. इस टीम पर गर्व है, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की.

We stand tall with our heads held high. Proud of this team, we gave it our all. @gujarat_titans pic.twitter.com/oLi0ur5mlj — hardik pandya (@hardikpandya7) May 29, 2023

इस ट्वीट पर फैंस ने दरियादिली दिखाते हुए रिएक्‍ट किया. ज्‍यादातर ने टीम को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और कहा कि धोनी की टीम से हारने का हमें गम नहीं है. एक फैन ने लिखा-जोरदार लड़े स्किपर. एक अन्‍य ने लिखा- आपने हमें दिखाया कि एक संपूर्ण नेता के तौर पर हार को किस तरह लिया जाता है. गुजरात टाइटंस आज रात को भले ही हार गई हो लेकिन टीम के जोश पर कभी संदेह नहीं रहा.

Well Fought Skipper🇮🇳 — Dheeraj Singh (@Dheerajsingh_) May 29, 2023

You showed how to take a defeat like a proper leader. Gujarat Titans may have come short tonight but the spirits of the team were never in doubt. The whole camaraderie among the coaching staff and the players is what makes GT such a special bunch. Hard luck but mighty impressed! — Rahul Sharma (@CricFnatic) May 29, 2023



पंजाब किंग के एक फैन ने गुजरात को PBKS के बाद अपनी दूसरी पसंदीदा टीम बताया.एक फैन ने लिखा-MSD की टीम से हारने का अफसोस नहीं हैं.आप अपने फैंस का काफी सम्‍मान हासिल कर रहे हैं.हार-जीत की फिक्र किए बगैर आपके चेहरे पर मुस्कान बहुत अच्छी है.एक अन्‍य प्रशंसक ने लिखा- अब आप एमएस धोनी के बाद मेरे दूसरे फेवरेट हैं.

Much Love GT MY SECOND LOVE AFTER PBKS POOR BOYS KA SCHOOL — Sidhu HS (@imhssidhu) May 29, 2023

Well Played Gujarat Titans

Most balanced team and you guys gave your best — Dr Khushboo 🇮🇳 (@khushbookadri) May 29, 2023

I don’t mind losing to MSD. You’re earning a lot of respect from your fans. The smile on your face is great regardless of win or loss. To be honest you’re so true to yourself and I personally loved your interaction in the post match presentation @hardikpandya7 — Dr. Shivam Kumar (@shivambilty) May 29, 2023

Champion Team that played like Defending champions indeed! Come back stronger next year #TATAIPL#IPL2023#CSKvGT pic.twitter.com/CNMiwKyeNZ — Nilesh G (@oye_nilesh) May 29, 2023

“MS Dhoni deserves it. Destiny has written for him. I’m so happy for him. God gave him what he deserved today”. – HARDIK PANDYA pic.twitter.com/O5o977vPjo — Krishna Rajawat Akbarpura (@KrishnaRajawa17) May 29, 2023

Now you are my second favourite after MS Dhoni and GT is second favourite team bcz of you. You have such a sporting behaviour sir. Definitely you are the next great thing of ICT. Well played! #IPLFinals #GTvsCSK #Ipl20 — Suleman Rahmani (@SulemanRahmani) May 30, 2023

सीएसके को मिला था 171 का संशोधित लक्ष्‍य

मैच में पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइंटस ने ऋद्धिमान साहा के 54 और साई सुदर्शन के 96 रनों की मदद से 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 214 रन बनाए. बारिश की बाधा के चलते सीएसके को 171 रन का लक्ष्‍य मिला जिसे टीम ने डेवोन कोनवे के 47, शिवम दुबे के 32, ऋतुराज गायकवाड़ के 26, अजिंक्‍य रहाणे के 27 और रवींद्र जडेजा के नाबाद 15 रनों की मदद से मैच की आखिरी गेंद पर 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

Tags: Chennai super kings, Gujarat Titans, Hardik Pandya, IPL 2023, Ms dhoni