IPL 2023: एक स्टार के साथ आई गुजरात टाइटंस की नई जर्सी, जानें क्या है राज

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (Indian Premier League 2023) के शुरू होने में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आईपीएल 2023 के शुरू होने से पहले गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की टीम ने भी अपनी नई जर्सी लॉन्च की है. जीटी द्वारा साझा किए गए जर्सी में अहम बदलाव नजर आ रहे हैं.

दरअसल, फ्रेंचाइजी ने अपनी नई जर्सी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. जारी किए गए वीडियो में जर्सी के विभिन्न हिस्सों को दिखाया गया है. अपने पहले ही सीजन में जीटी को सफलता हाथ लगी थी और टीम ने खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. यही वजह है कि जारी किए गए नई जर्सी में एक स्टार को भी दर्शाया गया है.

Proud to have a ⭐ on our jersey! The much-loved jersey is back with enhancements that display our winning attitude. Watch the jersey come alive! #AavaDe pic.twitter.com/ChgnMj6kp2

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 9, 2023