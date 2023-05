Bhuvi's Magic: बॉलर ने जैसा इशारा किया उसी अंदाज में आउट हुआ बैटर, देखें VIDEO

नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 के अंतर्गत सोमवार के मैच में भुवनेश्‍वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को पूरी लय में बॉलिंग करते देखना उनके फैंस के लिए बेहतरीन अनुभव रहा. ‘भुवी’ ने मैच में इस मैच में 30 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उनकी गेंदबाजी के कारण ही गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad) को 200 के स्‍कोर के अंदर ही सीमित करने में सफल रही. यह अलग बात है कि GT का 188 रन का स्‍कोर भी सनराइजर्स नहीं लांघ सकी और 9 विकेट पर 154 रन बनाते हुए 34 रन से मैच हार गई. इस हार के साथ ही SRH प्‍लेऑफ की होड़ से बाहर हो गई है.

भुवनेश्‍वर कुमार ने अहमदाबाद में हुए इस मैच में जिस तरह से गुजरात टाइटंस के बल्‍लेबाज ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) को अपने जाल में फंसाया, वह काबिलेतारीफ रहा. गुजरात टाइटंस की बल्‍लेबाजी के दौरान पारी के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर उन्‍होंने साहा को दूसरी स्लिप में कैच कराया. Jio Cinema के वीडियो में इस ओवर से पहले भुवी को अपने कप्‍तान एडम मार्करम से स्लिप में फील्‍डर लगाने का इशारा करते हुए देखा जा सकता है. दो स्लिप लगाए जाने के बाद भुवी ने ऑफ स्‍टंप के बाहर, बल्‍लेबाज को ललचाती हुई गेंद फेंकी. बैटर ऋद्धिमान साहा ने इस गेंद पर चौका लगाने की कोशिश की और इस प्रयास में दूसरी स्लिप में अभिषेक शर्मा को कैच थमा बैठे. भुवी ने इस तरह’प्‍लान करके’ साहा को विकेट देने के लिए मजबूर किया.

When Swing King Bhuvi asks you for a second slip, just give it to him #GTvSRH #IPLonJioCinema #IPL2023 #TATAIPL #EveryGameMatters | @SunRisers pic.twitter.com/ACzEhdfuse

— JioCinema (@JioCinema) May 15, 2023