नई दिल्‍ली. पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने आईपीएल 2023 में कमेंट्री के दौरान लीग के पहले सीजन में श्रीसंत को थप्पड़ मारने पर अफसोस जाहिर किया. 2008 में हुई इस घटना में अपनी गलती मानते हुए भज्‍जी ने कहा कि मुझे श्रीसंत को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था. उस दिन जो हुआ बेहद गलत हुआ. हरभजन सिंह ने कहा कि मैच के दौरान भावनाएं हमेशा आपके साथ रहती हैं, लेकिन उन पर काबू पाना होता है. उस दिन जो भी हुआ वह मेरी गलती थी. इस बात को चंद रोज ही बीते थे कि भज्‍जी और श्रीसंत में फ‍िर से ‘बवाल’ हो गया. इस बार दोनों में तनातनी मैदान में नहीं बल्कि लिफ्ट में हुई.

हरभजन सिंह लिफ्ट में दाखिल होते हैं. वहां श्रीसंत पहले से मौजूद थे. दोनों में एक शब्‍द के उच्‍चारण को लेकर बहस शुरू हो जाती है. हरभजन को श्रीसंत बार-बार करेक्‍ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भज्‍जी अपनी बात पर अड़े रहते हैं. श्रीसंत के चुप ना होने पर हरभजन कहते हैं, तू सुधरेगा नही क्‍या? इस पर श्रीसंत लिफ्ट को रोक कर कहते हैं, आज सेटल कर ही लेते हैं.

Can’t believe Bhajji pa and Sree fought once again 😪@harbhajan_singh @sreesanth36 #zomatovszomato #Ad pic.twitter.com/sVvIoT9tvL

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) April 12, 2023