VIDEO: बटलर ने लाइव मैच में उड़ाई कैमरन ग्रीन की खिल्ली, IPL ऑक्शन को लेकर कसा तंज

नई दिल्ली. आईपीएल (IPL) का क्रेज विदेशी खिलाड़ियों में किस हद तक है इसकी झलक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान देखने को मिली. दरअसल, आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी ने रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है और आईपीएल 2023 (IPL 2023) सीजन के लिए 23 दिसंबर को काच्चि में मिनी ऑक्शन होना है. इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी. ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की दौरान इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर (Jos Buttler) ने ऐसा कमेंट किया, जिसे सुनकार कैमरन ग्रीन (Cameron Green) भी मुस्करा दिए.

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की पारी के 40वें ओवर में बटलर विकेट के पीछे से कैमरन ग्रीन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने यह बात कही. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इंग्लैंड के कप्तान कहते दिख रहे हैं, बड़ा ऑक्शन आने वाला है. उनकी यह बात सुनकर कैमरन ग्रीन मुस्करा देते हैं. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन अपने बेहतरीन खेल की वजह से आईपीएल नीलामी से पहले ही काफी चर्चा में हैं. माना जा रहा है कि मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी उन पर जमकर बोली लगा सकती हैं. कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक आठ टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 173.75 का रहा है. भारत में ग्रीन ने तीन टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 214.54 के स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाए हैं.

It was good of @josbuttler to remind Cam Green about the upcoming IPL auction 😂

Textbook stuff this 👌 pic.twitter.com/bkLbdXmUQ4

— Cricket on BT Sport (@btsportcricket) November 17, 2022