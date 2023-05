IPL 2023: 'बेहतर के हकदार हैं किंग कोहली', RCB के ट्वीट पर भावुक हुए फैंस

नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के अभियान पर विराम लगने के बाद फैंस गमगीन हैं. बैटिंग में हर बार शानदार प्रदर्शन कर रिकॉर्डों का अंबार लगाने वाली इस टीम के लिए खिताब अब तक सपना ही साबित हुआ है. रविवार को आरसीबी के प्‍लेऑफ में स्‍थान बनाने की आस लेकर क्रिकेटप्रेमियों के दिल उस समय टूट गए जब विराट कोहली (Virat Kohli) के शतक के बावजूद टीम को गुजरात टाइटंस (Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans) के हाथों 6 विकेट की हार का सामना करना पड़ा. विराट कोहली के शतक का जवाब GT के शुभमन गिल (Shubman Gill) ने शतक से दिया.

आरसीबी ने मैच में विराट के शतक (नाबाद 101 रन, 61 गेंद, 13चौके और एक‍ छक्‍का) की मदद से 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 197 रन का सम्‍मानजनक स्‍कोर बनाया था जिसे गुजरात ने गिल (नाबाद 104 रन, 52 गेंद, पांच चौके,आठ छक्‍के) की मदद से 19.1 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया.

गिल के विजयी छक्‍के के साथ ही निराशा में डूबा आरसीबी खेमा

शुभमन गिल ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर छक्‍के के रूप में जैसे ही विजयी शॉट लगाया, आरसीबी के फैंस मानो निराशा के गहरे समंदर में डूब गए. आरसीबी ने इस अनचाहे परिणाम के बाद समर्थन के लिए आभार व्‍यक्‍त किया है जिस पर फैंस ने भावुक प्रतिक्रिया दी है.आरसीबी ने ट्वीट में लिखा- हम आखिर तक लड़े…हार नहीं मानी, लेकिन ‘ऐसा’ नहीं हो सका. हमेशा की तरह समर्थन के लिए 12वीं मैन आर्मी का धन्‍यवाद. हमें खेद है कि हमारा अभियान इस तरह खत्‍म हुआ!

We’re at a loss for words We fought till the end and never gave up, but it just didn’t happen. Thank you, 12th Man Army for the undying support as always. We’re sorry that our campaign had to end this way! #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #RCBvGT pic.twitter.com/eu2WTIxHjt — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 21, 2023



‘द रियल कप इस वेटिंग फॉर विराट कोहली’

रविवार के मैच में मिली हार हार के बाद आरसीबी के अब तक चैंपियन नहीं बन पाने का फैंस का गम छलक उठा. ज्‍यादातर लोगों ने कोहली की जमकर तारीफ करते हुए टीम के प्रति अपने समर्थन को जताया. एक फैन ने लिखा-शानदार खेले किंग. इससे ज्‍यादा कोई बात मायने नहीं रखती. एक अन्‍य ने जवाब में लिखा-कोई नहीं..द रियल कप इस वेटिंग फॉर विराट (वास्‍तविक कप विराट का इंतजार कर रहा है).ट्वीट के साथ में भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का शेड्यूल है. एक समर्थक ने ट्वीट किया-किंग कोहली बेहतर के हकदार थे.

एक फैन ने दी टीम का नाम बदलने की सलाह

कुछ प्रशंसकों ने तो आरसीबी के नाम में ही खोट बताते हुए इसे ‘शापित’ माना. एक प्रशंसक ने लिखा-अगले सीजन में कृपया टीम का नाम बदल लें. जब तक आपके पास व्हिसकी का विज्ञापन करने वाला नाम रहेगा. आप नहीं जीत (खिताब)सकते.एक फैन ने सुझाव के तौर पर कहा कि विराट सर को किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में जाना चाहिए. इस फ्रेंचाइजी की ओर से खेलते हुए उन पर बहुत दबाव है. एक अन्‍य फैन ने मजाकिया लहजे में एक बच्‍चे का पोस्‍टर पकड़े फोटो पोस्‍ट किया जिसमें लिखा था- जब तक आरसीबी आईपीएल नहीं जीतेगी, स्‍कूल ज्‍वॉइन नहीं करूंगा.इस फैन ने लिखा-इस बेचारे छोटे बच्‍चे के करियर का तो सोचो जरा.लो शादी नहीं कर रहे, सिंगल रह रहे हैं. बच्‍चे स्‍कूल नहीं जा रहे. खुद तो शापित हो और फैंस की लाइफ के साथ भी खेल रहे हो.

