IPL 2023: केकेआर ने जीत के बाद RRR की फोटो ट्वीट की तो फैन बोले, 'रॉय की भी तारीफ कर दो'

नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में नीतीश राणा की कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने पंजाब किंग्‍स को आखिरी गेंद पर हराकर अपने प्‍लेऑफ की उम्‍मीदों को बरकरार रखा है. सोमवार की इस जीत के बाद केकेआर के 11 मैचों में पांच जीत के साथ 10 अंक हो गए हैं और अंकतालिका में टीम 5वें नंबर पर पहुंच गई है. पंजाब के ‘किंग्‍स’ की ओर से रखे गए 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर ने कप्‍तान नीतीश राणा (51), आंद्रे रसेल(42) , जेसन रॉय (38) और रिंकू सिंह (10 गेंद में नाबाद 21) की पारियों की मदद से मैच 5 विकेट से जीत लिया. मौजूदा सीजन में ‘वंडरबॉय’ साबित हुए रिंकू ()ने पारी की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह पर चौका जड़कर KKR खेमे की खुशियों को आसमान दिया.

इस महत्‍वपूर्ण मैच में जीत के बाद केकेआर ने जीत के हीरो नीतीश राणा (Nitish Rana),आंद्रे रसेल (Andre Russell)और रिंकू सिंह (Rinku Singh)का फोटो पोस्‍ट किया है. ट्वीट में लिखा है-हमारे#RRR (राणा, रिंकू और रसेल) फिल्‍म RRR के नक्‍शेकदम पर चल रहे हैं.



ज्‍यादातर फैंस ने इस ट्वीट को हाथोंहाथ लिया है लेकिन कुछ क्रिकेटप्रेमी ऐसे भी रहे जो चौथे R यानी केकेआर के जेसन रॉय (Jason Roy) के मैच में योगदान की अनदेखी पर नाराजगी जताने से नहीं चूके. एक फैन ने लिखा-जेसन रॉय की भी तारीफ कर दो. केकेआर हार रही थी क्‍योंकि अच्‍छा स्‍टार्ट नहीं मिल रहा था..रॉय और दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया..कोई भी उन्‍हें किसी तरह का श्रेय नहीं दे रहा. एक अन्‍य ने लिखा-रॉय, द अनसंग हीरो. केकेआर की जीत पर कुछ रोचक Memes भी किए गए.

Jason Roy ki bhi taarif kr do…….KKR haar rhi thi kyuki achha start nhi mil rha tha…….Roy comes in and did better then anyone else……….. nobody is giving any type of credit to him….. — Badal (@Badal77274728) May 9, 2023

Roy the Unsung hero — Junaid Ahmed (@JunaidA67633093) May 8, 2023

Jason Roy also gives us a crucial start.. — Shuvadip Biswas RM (@ShuvadipOP) May 8, 2023

Another R @JasonRoy20 missing — Shashi RAINA (@Imshashiraina) May 8, 2023

RRRRR – Rahman Roy Russ Rana Rinku — Alpha Aravind i.e Sazzy_Cool_Indie (@sazzycoolalpha) May 9, 2023

What’s if point of having an expensive all rounder Shardul and not using him. Team management is total sham. @VenkyMysore needs to go for a better future of the franchise. — Anirban (@anirbankkr) May 8, 2023

एक प्रशंसक ने RRR (ट्रिपल आर) को बढ़ाकर RRRR (राणा, रसेल, रिंकू और रॉय) कर दिया. एक महाशय ने तो इससे भी आगे बढ़ते हुए इसे RRRRR (5 आर-राणा, रसेल, रिंकू, रॉय और रहमानुल्‍लाल गुरबाज) कर दिया. गौरतलब है कि केकेआर के विकेटकीपर बल्‍लेबाज गुरबाज ने मैच में चार कैच लपकने के अलावा 12 गेंदों पर 15 रन की पारी भी खेली थी.एक फैन ने शार्दुल ठाकुर से एक भी ओवर बॉलिंग न कराने पर कप्‍तान नीतीश राणा और टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथ लिया.

