VIDEO: मैदान में छक्के-चौकों की बरसात कर रहे थे मायर्स, लेकिन बापू की एक अबूझ गेंद ने कर दिया उनका काम तमाम

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का तीसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच लखनऊ में खेला जा रहा है. इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ के सलामी बल्लेबाज काइल मायर्स (Kyle Mayers) प्रचंड लय में नजर आए. उन्होंने एलएसजी के लिए अपना डेब्यू मुकाबला खेलते हुए महज 38 गेंद में 192.10 की स्ट्राइक रेट से 73 रन की अर्द्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से दो चौके एवं सात गगनचुंबी छक्के निकले.

इकाना स्टेडियम में उनकी जबर्दस्त बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था कि वह शतक जड़ देंगे. लेकिन दिल्ली के लिए 12वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल (Axar Patel) की एक गेंद को वह समझ नहीं पाए. नतीजा यह रहा कि उन्हें बोल्ड होकर पवेलियन का रुखा करना पड़ा.

