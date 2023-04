IPL 2023: मैदान पर भिड़े नितीश राणा और ऋतिक शौकीन, BCCI ने लिया बड़ा एक्शन, सूर्यकुमार भी फंसे

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर रविवार, 16 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान टीम की धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आईपीएल की न्यूनतम ओवर-गति से संबंधित आचार संहिता के तहत यह उनकी टीम का सत्र का पहला अपराध था, इसलिए कप्तान सूर्यकुमार पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. मुंबई ने इस मैच को पांच विकेट से जीता. सूर्यकुमार यादव ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले के लिए कप्तान की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि रोहित शर्मा के पेट में इंफेक्शन हो गया था. हालांकि, मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान ने 186 के पीछा के दौरान एक ‘इंपैक्ट प्लेयर’ विकल्प के रूप में काम किया

वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नितीश राणा पर मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगा. राणा ने आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 के तहत ‘लेवल एक’ के अपराध को स्वीकार कर लिया. आईपीएल लीग की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ऋतिक शौकीन पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. भारतीय घरेलू क्रिकेट के दो खिलाड़ियों की प्रतिद्वंद्विता इस मैच में भी देखने को मिली राणा शौकीन के बीच तीखी बहस हुई.

यह घटना पहले बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के नौवें ओवर में हुई जब शौकीन ने राणा को आउट करने के बाद उनसे कुछ कहा. राणा ने इसके बाद पलटकर शौकीन की तरफ बढ़ते हुए कुछ कहा. मुंबई इंडियंस के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी पीयूष चावला ने हालांकि हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत कराया. ऋतिक शौकीन ने आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के तहत ‘लेवल एक’ के अपराध को स्वीकार कर लिया. आचार संहिता के ‘लेवल एक’ के उल्लंघन के लिए, मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है.

Like Owner #ShahRukhKhan Like Captain #NitishRana Abusing Young Indian Player Its Culture Of KKR

Hakla #ShahRukhKhan Fight With on Duty Police Personal His Team Captain Fight Youngster

Shameful Really shameful #KKRvsMI pic.twitter.com/Mf18rMWBAx

— Stroke0Genius🇮🇳 (@Stroke0Genius18) April 17, 2023