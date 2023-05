नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 में प्‍लेऑफ में पहुंची लखनऊ सुपर जायंटस के सफर पर विराम लग गया है. बुधवार के Eliminator में मुंबई इंडियंस ने क्रुणाल पंड्या की टीम (Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants) को 81 से हरा दिया. यह लगातार दूसरी बार है जब LSG को चौथे स्‍थान पर रहकर आईपीएल प्‍लेऑफ से रुखसत होना पड़ा है. आईपीएल-2022 में भी लखनऊ ने प्‍लेऑफ में जगह बनाई थी लेकिन तब भी Eliminator में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों हारने से टीम के अभियान पर ब्रेक लग गया था. खास बात यह है कि पिछली सीजन में भी तीसरे स्‍थान पर रहते हुए एलएसजी ने प्‍लेऑफ में जगह बनाई थी.

एलएसजी के फैंस को उम्‍मीद थी कि पिछले साल के प्रदर्शन को बेहतर करते हुए टीम फाइनल में पहुंचने, यहां तक कि खिताब जीतने में सफल रहेगी लेकिन ऐसा हो नहीं सका. बुधवार की हार के बाद एलएसजी ने ट्वीट करते हुए, समर्थन के लिए फैंस को थैंक्‍यू कहा और टीम को सराहा जिस पर लोगों ने अपने अंदाज में रिएक्‍शन दिया है.

Thank you for all your support, #LSGBrigade. We’ll see you next year pic.twitter.com/c2H1aew0Op — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 24, 2023

Love for the team won’t decrease. Qualified twice in 2 seasons ain’t an easy job. GG and all the support staff was exceptional.

You gave us some memorable moments throughout this season.

Special thanks to Rahul, Stoinis, Pooran, Woody, Badoni, GG, De Kock and Mayers.

Well done — Mukund Agarwal (@RealMukundA) May 24, 2023

Thanks all the squad and whole members for the entertainment throughout the tournament.

Today feel low but feel proud to be part of #LSGBrigade

We need to step up and next year we will bounce back stronger.

अगले साल अपनी बारी है।।। — Naqueeb Anwer(نقیب انور) (@naqueebstweet) May 24, 2023

‘दो बार क्वालीफाई करना आसान नहीं’

एक फैन ने लिखा-लगातार दो साल प्‍लेऑफ में जगह बनाना आसान नहीं है. वैल प्‍लेड LSG. एक अन्‍य ने प्रतिक्रिया दी-टीम के लिए प्‍यार कम नहीं होगा. दो सीज़न में दो बार क्वालीफाई करना आसान नहीं है. गौतम गंभीर (Gautam Gambhir)और सपोर्ट स्‍टाफ असाधारण रहे.आपने हमें इस पूरे सीजन में कुछ यादगार पल दिए हैं. वैसे कुछ ऐसे लोग भी रहे, जिन्‍होंने टूर्नामेंट के दौरान अशोभनीय व्‍यवहार के लिए टीम को नसीहत दी. विराट कोहली (Virat Kohli) से लगातार ‘पंगा’ लेने वाले नवीन उल हक (Naveen-ul-Haq) भी निशाने पर रहे.

Most hated team in the history of IPL. — Durjoy (@heydurjoy) May 24, 2023

Bruh you guys didn’t even cross Kohli’s score from last match #LS pic.twitter.com/8yeDLI8EpT — OreoPakoda (@AccioHulk) May 24, 2023

81 रन के बड़े अंतर से हारा एलएसजी

एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 182 रन बनाए. कैमरन ग्रीन ने 41 और सूर्यकुमार यादव ने 33 रन बनाए. जवाब में आकाश मधवाल की ‘आंधी’ के आगे एलएसजी ने आसान समर्पण कर दिया, उन्‍होंने महज 5 रन देकर पांच विकेट लिए. पूरी टीम 16.3 ओवर्स में 101 रन पर ढेर हो गई.

