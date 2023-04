नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला रोमांच की सारी हदों को पार कर गया. मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवरों में महज 2 विकेट पर 212 रन का विशाल स्‍कोर खड़ा किया था. बैंगलोर में खेले गए इस मैच में आरसीबी के लिए विराट कोहली, कप्‍तान फाफ डुप्‍लेसि और ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने आक्रामक अर्धशतक जमाए. जवाब में खेलते हुए लखनऊ की शुरुआत तो खराब हुई, लेकिन मार्कस स्‍टोइनिस, निकोलस पूरन के अर्धशतकों की बदौलत टीम ने आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर मैच एक विकेट से अपने नाम कर लिया. मैच के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर टीम के मेंटॉर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और आरसीबी के प्रमुख बल्‍लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का एक साथ फोटो ट्वीट किया है. मुकाबले के बाद की विराट कोहली और गौतम गंभीर की मुलाकात की इस तस्‍वीर में दोनों गले मिलते दिखाई दे रहे हैं. ट्वीट में इंग्लिश में लिखा है- ये आईपीएल है मेरे यार, बस इश्‍क मोहब्‍बत प्‍यार. इस ट्वीट पर फैंस ने रोचक कमेंट किए हैं.

एक फैन ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, ज़ज्‍बात बदल दिए, लास्‍ट बॉल पर अलग ज़ज्‍बात थे जबकि एक अन्‍य ने लिखा- मुस्‍कुराइए, आप लखनऊ से हारे हैं. एक प्रशंसक ने लिखा- गंभीर की खुशी व्‍यावहारिक है, पिछले साल वे आरसीबी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए थे, गुस्‍सा तो बनता है यार. एक फैन ने कोहली को लेकर रोचक कमेंट करते हुए लिखा- जब तक विराट भाई 12 ज्‍योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते, आरसीबी आईपीएल नहीं जीतेगी. एक फैन ने लिखा कि 2 महान भारतीय चैंपियन को आपस में बात करते देखकर बहुत सारे भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को खुशी हुई होगी.

Jazbaat badal diye, last ball par to alag jazbaat the — AKELA Gaming (@AKELAGamingLive) April 10, 2023

The Happiness of Gambhir is practical. Last year they were out from the tournament due to RCB. Itana Gussa to banta hai yaar. — iamnilsankar (@Nilsankar) April 10, 2023

Good to see two great Indian champion talk each other may be lots of Indian also happy to see that . — Prasad Kurundkar (@Prasadkurundka3) April 11, 2023

मैदान पर एक बार उलझते नजर आए थे दोनों प्‍लेयर

मैच के बाद गौतम गंभीर मुंह पर अंगुली रखकर बैंगलोर के फैंस को मुंह बंद रखने का कथित संकेत देते नजर आए थे. गंभीर के इस ‘अंदाज’ की कई क्रिकेटप्रेमियों ने आलोचना की. एक फैन ने लिखा-कोच/मेंटॉर के तौर पर ऐसा व्‍यवहार गौतम गंभीर को शोभा नहीं देता. गौरतलब है कि घरेलू क्रिकेट में गौतम और विराट, दोनों ही दिल्‍ली की टीम से खेले लेकिन माना जाता है कि इनके संबंध मधुर नहीं है. कुछ वर्ष पहले आईपीएल के एक मैच के दौरान इन दोनों को मैदान पर एक-दूसरे से उलझते हुए देखा गया था.

