IPL 2023 Final के टिकट को लेकर मारामारी, धक्कामुक्की में फैंस जमीन पर गिरे, वीडियो डरा देगा!

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 में अब 2 ही मैच बचे हैं और दोनों ही मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं. इसमें से दूसरा क्वालिफायर मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आज (26 मई) को खेला जाएगा और इसी मैदान में 28 मई को आईपीएल का फाइनल भी होगा. चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है और दूसरी टीम का फैसला मुंबई और गुजरात के बीच होने वाले दूसरे क्वालिफायर के नतीजे से होगा.

गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले दूसरे क्वालिफायर से पहले एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईपीएल 2023 के बाकी बचे दो मैच को लेकर फैंस को कितना क्रेज है. एक अदद टिकट खरीदने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हैं. बात इतने तो ठीक थी. लेकिन, कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं, जिसे देखकर तो डर लगेगा. क्योंकि टिकट के लिए ऐसी मारामारी मची कि लोग एक-दूसरे को कुचलने पर आमादा हो गए.

Total mismanagement in Ahmedabad for the tickets of IPL 2023 Qualifier 2 and the Final.

Fans surely deserve better than this. pic.twitter.com/1T86QjhbsI

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 26, 2023