नई दिल्‍ली. भारतीय क्रिकेट का त्‍यौहार यानी आईपीएल इन दिनों जारी है. इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू हुए इस वक्‍त 10 दिन का वक्‍त बीत चुका है. ऐसे में कुछ फ्रेंचाइजी पिछले साल की तर्ज पर अच्‍छा प्रदर्शन कर रही हैं. इसी बीच कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो अपना जीत का खाता तक नहीं खोल पाई हैं. हर कोई यह मान कर चल रहा है कि यह पूर्व भारतीय कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी के करियर का आखिरी आईपीएल हो सकता है. इस वर्ष 42 की उम्र को छूने जा रहे माही क्‍या सीएसके के लिए अपना आखिरी आईपीएल खेल रहे हैं. खैर यह तो किसी को भी नहीं पता.

महेंद्र सिंह धोनी के फैन्‍स उन्‍हें आगे भी भारत के लिए खेलते हुए देखना जारी रखना चाहते हैं. इसी बीच आईपीएल के दौरान फ्लाइट में ट्रैवल कर रही चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के कप्‍तान धोनी से पायलट की तरफ से डिमांग आई. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पायरलेट शुरुआत में शिवम दुबे ओर ड्वेन ब्रावो का नाम लेता है.

Was on the same flight with thala and csk team and the pilot was a big fan of csk #mycaptain #CSK #yellove #dhoni #thala pic.twitter.com/MV5UPnYOFf

— one has no name 💙 (@namenotfound92) April 6, 2023