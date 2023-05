नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 का जिस मैच के साथ आगाज हुआ था, उसी मैच के साथ बेहतरीन अंदाज में समापन भी हुआ. सीजन को पहला मैच गत चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Gujarat Titans vs Chennai Super Kings) के बीच हुआ था और संयोग से इन दोनों टीमों के बीच ही खिताबी मुकाबला (IPL 2023 Final) हुआ. सोमवार देर रात तक चले खिताबी मुकाबले में एमएस धोनी (MS Dhoni) की सीएसके ने हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की GT को तब हराया जब टीम की खांटी समर्थक भी हार की उम्‍मीद छोड़ बैठे थे.

बैटिंग करते हुए GT ने ऋद्धिमान साहा के 54 और साई सुदर्शन के 96 रनों की मदद से 214 रन बनाए थे.बारिश की बाधा के चलते सीएसके को 171 रन का संशोधित लक्ष्‍य मिला, जिसे टीम ने डेवोन कोनवे के 47, शिवम दुबे के 32, ऋतुराज गायकवाड़ के 26, अजिंक्‍य रहाणे के 27 और रवींद्र जडेजा के नाबाद 15 रनों की मदद से मैच की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया. वैसे तो सीएसके की इस जीत में सभी बैटर्स को योगदान रहा. लेकिन आखिरी दो गेंदों पर छक्‍का और चौका जड़ने वाले ‘सर’ रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) हर कहीं छा गए.

असंभव को संभव बनाने वाले प्‍लेयर हैं जडेजा

धोनी की ही जडेजा की भी पहचान असंभव को संभव बनाने के खिलाड़ी के रूप में है, इसी कारण सीएसके के कप्‍तान (धोनी ने) ने उन्‍हें वर्षों पहले ‘सर जडेजा’ का संबोधन दिया था. जडेजा के विनिंग शॉट और सीएसके के चैंपियन बनने के साथ ही इस ‘सुपर परफॉर्मर’ को लेकर धोनी पुराने ट्वीट फिर चर्चा में आ गए. इस ट्वीट में धोनी ने सुपरस्‍टार रजनीकांत से ‘जड्डू’ की तुलना करते हुए उनके बारे में रोचक बातें कही थीं.

When you give Sir Ravindra Jadeja one ball to get 2 runs he will win it with one ball to spare !! — Mahendra Singh Dhoni (@msdhoni) April 13, 2013

God realised RAJNI sir is getting old so he created sir ravindra jadeja — Mahendra Singh Dhoni (@msdhoni) April 9, 2013

Wen sir jadeja drives his jeep, his jeep remains still and road moves and wen he goes in to bat the pavillion moves to the wkt — Mahendra Singh Dhoni (@msdhoni) April 9, 2013

Sir jadeja doesn’t run to take the catch but the ball finds him and lands on his hand — Mahendra Singh Dhoni (@msdhoni) April 9, 2013



इन ट्वीट में धोनी ने मजाकिया लहजे में जडेजा की तारीफ की है. एक ट्वीट में उन्‍होंने लिखा था, “आप जडेजा को एक बॉल पर दो रन बनाने को देते हैं तो वे इसे एक बॉल शेष रहते ऐसा कर दिखाते हैं.” एक अन्‍य अवसर पर माही ने लिखा था कि भगवान को जब लगा कि रजनी सर (फिल्‍म स्‍टार रजनीकांत) बूढ़े हो रहे हैं तो उन्‍होंने सर रवींद्र जडेजा को बनाया.

उन्‍होंने एक ट्वीट में यह भी लिखा था कि जडेजा को कैच पकड़ने के लिए बॉल तक दौड़ने की जरूरत नहीं होती. बॉल खुद ही उन्‍हें ढूंढ़ लेती है और उनके हाथ में गिर जाती है.

