VIDEO: आकाश मधवाल ने फैंस को दिखाई Eliminator की 'खास' प्रदर्शन वाली गेंद, किया खास वादा

नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में जसप्रीत बुमराह जैसे धाकड़ बॉलर की कमी महसूस कर रही मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए आकाश मधवाल (Akash Madhwal) बड़ी उम्‍मीद बनकर उभरे हैं. आईपीएल के के Eliminator में बुधवार को लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ (Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants) मुंबई इंडियंस की जीत के आकाश हीरो रहे. उन्‍होंने इस महत्‍वपूर्ण मैच में 3.3 ओवर के स्‍पैल में महज 5 रन देकर पांच विकेट लिए और MI को 81 रन की जीत दिलाई. आकाश के करिश्‍मे की बदौलत मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के फाइनल में प्रवेश के अरमानों को ‘उड़ान’ दी है. क्‍वालिफायर 2 में MI का मुकाबला 26 मई को गुजरात टाइटंस से होगा. इस मैच में जीतने वाली टीम 28 मई को फाइनल में चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के सामने होगी.

बुधवार के प्रदर्शन से तेज गेंदबाज मधवाल ने आईपीएल में किसी भारतीय बॉलर के सर्वश्रेष्‍ठ स्‍पैल के अनिल कुंबले (Anil Kumble) के 13 साल पुराने की रिकॉर्ड की बराबरी की है. कुंबले ने आईपीएल-2009 के मैच में मधवाल की तरह ही पांच रन देकर 5 विकेट लिए थे.

मधवाल का नाम और गेंदबाजी विश्‍लेषण है दर्ज

मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर के बाद ड्रेसिंग रूम एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें टीम स्‍टाफ,आकाश को शानदार प्रदर्शन वाली गेंद सौंप रहा है. गेंद पर आईपीएल 2023 एलिमिनेटर, LSG vs MI के साथ ही आकाश मधवाल का नाम और उनका गेंदबाजी विश्‍लेषण (3.3-0-5-5) अंकित है. इस गेंद को दिखाते हुए आकाश कह रहे हैं-More to come .भविष्‍य में भी ऐसे और प्रदर्शन का वादा करते नजर आ रहे हैं. प्रशंसक भी 26 मई के क्‍वालिफायर-2 और भविष्‍य के मैचों में आकाश से शानदार प्रदर्शन की उम्‍मीद लगाए हैं.



MI के शुरुआती मैचों में प्‍लेइंग-11 में नहीं थे शामिल

आईपीएल के मौजूदा सीजन में आकाश ने अब तक 7 मैचों में 167 रन देकर 13 विकेट (औसत 12.84,इकोनॉमी 7.76 और स्‍ट्राइक रेट 9.9) लिए हैं. 29 साल के इस गेंदबाज को मुंबई इंडियंस के शुरुआती मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था.

मौजूदा सीजन का अपना पहला मैच उन्‍होंने 9 मई को पंजाब किंग्‍स के खिलाफ खेला जिसमें उन्‍हें कोई विकेट नहीं मिला था. इसके बाद आकाश ने चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (5 मई, 1/4), आरसीबी (9 मई, 0/23), गुजरात टाइटंस (12 मई, 3/31)और लखनऊ सुपर जायंट्स (16 मई, 0/30) के खिलाफ मैच खेले. सनराइडर्स हैदराबाद और बुधवार के लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच ने तो आकाश को अलग ही ‘ऊंचाई’ पर पहुंचा दिया. सनराइजर्स के खिलाफ उन्‍होंने 37 रन देकर चार और एलिमिनेटर में पांच रन देकर 5 विकेट लेते हुए हर किसी का ध्‍यान अपनी ओर खींचा है.

