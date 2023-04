नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत गुरुवार को कोलकाता नाइटराइडर्स और रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलोर (KKR Vs RCB) के बीच खेला गया मैच फैंस के लिए ‘फुल पैसा वसूल’ साबित हुआ. प्रारंभिक क्षणों से ही उतार-चढ़ाव से भरे इस मैच को केकेआर ने 81 रनों के बड़े अंतर से जीता. पहले बैटिंग करते हुए केकेआर एक समय 89 रनों पर पांच विकेट गंवाते हुए संकट में नजर आ रही थी, ऐसे क्षणों में हरफनमौला शार्दुल ठाकुर ने युवा रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरसीबी पर हमला बोला और 20 ओवर्स में टीम को 7 विकेट पर 204 रनों के बड़े स्‍कोर तक पहुंचा दिया. केकेआर की ओर से ओपनर रहमनुल्‍ला गुरबाज ने 57, शार्दुल ठाकुर ने 29 गेंदों पर 68 और रिंकू सिह ने 33 गेंदों पर 46 रन की तेजतर्रार पारी खेली. ‘लॉर्ड शार्दुल’ की चमकीली पारी में 9 चौके और तीन छक्‍के शामिल थे.जवाब में खेलते हुए आरसीबी की टीम वरुण चक्रवर्ती,सुयश शर्मा और सुनील नरेन के स्पिन जाल में फंस गई और निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए महज 123 रन पर आउट हो गई. वरुण चक्रवर्ती ने चार, सुयश शर्मा ने तीन और नरेन ने दो विकेट लिए.

इम्‍पैक्‍ट प्‍लेयर के तौर पर उतरे और छा गए

कोलकाता नाइटराइडर्स के लिहाज से बात करें तो मुश्किलों में फंसने के बावजूद हासिल की गई यह जीत उसके मनोबल को सातवें आसमान पर पहुंचाने वाली रही, जो आगे के मैचों में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिहाज से ‘संजीवनी बूटी’ साबित होगा.वैसे तो इस जीत में रहमनुल्‍ला गुरबाज, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा की चौकड़ी का अहम रोल रहा लेकिन मैच के बाद सबसे अधिक चर्चा 19 वर्ष के सुयश शर्मा की हुई जिन्‍होंने इम्‍पेक्‍ट प्‍लेयर (Impact player) के तौर पर टीम में एंट्री करते हुए अपनी गेंदबाजी से खासा असर छोड़ा. दाएं हाथ के लेग ब्रेक बॉलर सुयश ने दिनेश कार्तिक, अनुज रावत और कर्ण शर्मा को शिकार बनाया.

शाहरुख खान स्‍टाइल में दिया पोज

इंडियन प्रीमियर लीग ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें माथे में बेंड बांधे सुयश विकेट लेने के बाद केकेआर टीम के मालिक, बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान की स्‍टाइल में ‘पोज’ देते नजर आ रहे है. इस वीडियो और सुयश के परफार्मेंस पर फैंस ने रोचक अंदाज में रिएक्‍ट किया है.एक यूजर ने तो उन्‍हें ‘कोलकाता टीम का नीरज चोपड़ा’ (ओलिंपिक खेलों के गोल्‍ड मेडलिस्‍ट जैवलिन थ्रोअर) बताया. बता दें, नीरज भी मुकाबले के दौरान हैड बेंड बांधकर मुकाबले में उतरते हैं. आइए फैंस के रिएक्‍शन पर डालते हैं नजर..

Watch Suyash Sharma pick two quick wickets in his debut game.

One impact player picks up the wicket of another impact player. IPL at it’s best</>— Himanish Chakraborty (@imHimuHumble) April 6, 2023