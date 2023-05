नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 में गुरुवार के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ (SRH vs RCB) बेहतरीन शतकीय पारी के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) हर कहीं चर्चा में हैं. अपनी इस शतकीय पारी के दौरान विराट ने आईपीएल के कई रिकॉर्ड्स तो अपने नाम किए ही, अपने स्‍ट्रोक्‍स की रेंज दिखाकर क्रिकेटप्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया.100 रन की पारी के दौरान किंग कोहली ने 63 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और चार छक्‍के जड़े. उनका अर्धशतक 35 और शतक 62 गेंदों पर पूरा हुआ.यह उनकी शतकीय पारी और कप्‍तान फाफ डु प्‍लेसी के साथ ही 172 की साझेदारी का ही कमाल था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत के लिए जरूरी 187 रन का लक्ष्‍य चार गेंद शेष रहते हुए मात्र दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. बेहद जरूरी इस जीत के साथ RCB ने प्‍लेऑफ की अपनी उम्‍मीदें बरकरार रखी हैं.

मैच के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ने अपने ट्विटर हैंडल पर विराट के छक्‍के के साथ शतक पूरा करने के क्षणों का वीडियो ट्वीट किया है. जिस पर किंग कोहली के फैंस (फिर चाहे वे भारत के हों या किसी अन्‍य देश के) ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं. इयान बिशप की कमेंटरी ने इन क्षणों को और खास बना दिया.

A magnificent CENTURY by Virat Kohli Take a bow, King Kohli! His SIXTH century in the IPL.#TATAIPL #SRHvRCB pic.twitter.com/gd39A6tp5d — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2023

‘उनका प्रदर्शन युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है’

वकार अफरीदी नाम के क्रिकेटप्रेमी ने लिखा- किंग की जितनी तारीफ की जाए कम है. किंग कोहली की ओर से उच्‍च वा‍लिटी का शतक. पहली गेंद से ही उन्होंने इंटेंट दिखाया.चेस मास्टर ने एक बार फिर सभी को याद दिलाया कि ‘मैं बॉस हूं.’एक अन्‍य फैन ने लिखा-टी20 फॉर्मेट में अपने असाधारण कौशल और प्रतिभा के साथ एशिया के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों ने दबदबा बना रखा है. बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल सभी अद्भुत खिलाड़ी और खेल के महान दूत हैं. उनका प्रदर्शन न सिर्फ युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है बल्कि उन्हें दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों का प्यार और सम्मान भी दिलाता है.

ALL HAIL THE KING A Century of the Highest Quality by KING KOHLI. Right from Ball 1, he showed his Intent and the CHASE MASTER once again reminded everyone that I am the BOSS — Waqar Afridi (@WakaAfridi) May 18, 2023

top performers from Asia dominating the T20 format with their exceptional skills and talent. It shows the strength and depth of batting talent in the region. Babar Azam, Virat Kohli, Rohit Sharma, and KL Rahul are all amazing players and great ambassadors of the game. Their… — Hamza Hameed Mirza (@Ham_zaMirza) May 18, 2023

‘किंग ने हैदराबाद को जगमग कर दिया’

एक अन्‍य फैन ने लिखा-छठी आईपीएल सेंचुरी, चार साल में पहली. किंग ने आज रात हैदराबाद को जगमग कर दिया.क्‍या शानदार पारी. मिशन पर चेज मास्‍टर.उमर नाम के फैन ने लिखा, ‘मुझे समझ नहीं आता कि लोग बाबर आजम (Babar Azam) की तुलना (विराट)कोहली से क्यों करते हैं? मैं पाकिस्तान से हूं और एक न्‍यूट्रल क्रिकेटप्रेमी होने के नाते आप देख सकते हैं कि विराट एकदम अलग हैं. उनके पास बेहतर तकनीक, शॉट्स की रेंज और पावर हिटिंग है. बाबर हालांकि अपने तरीके से बहुत अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन विराट…इसके आगे (Fire)का निशान है.

6th IPL century, 1st in 4 years. King has lit up Hyderabad tonight. What an innings, the chase master on display! Take a bow, King .#ViratKohli #IPL2023 #RCBvsSRH pic.twitter.com/hR5GNOlDSZ — Dinesh Lilawat  (@ImDL45) May 18, 2023

I don’t understand why people even compare babar with kohli, I am from Pakistan and being a neutral cricket lover you can see virat is just class apart. He has way superior technique, range of shots and power hitting. Babar though is a very good batter in his own way,but virat — Omer Sh (@omer_shahh) May 18, 2023

What a knock…. Simply sensational. His hunger to perform soo well over the years, and the manner in which he has overcome his critics with his class….and all of this right when it mattered most… Woww — Ranjith P.C (@Phlegmatic2021) May 19, 2023

Who say @imVkohli T20 carrier is Over …!

What a inning

What a Century “KING’ #ViratKohli — Vivek Singh (@Vvksgr5494) May 18, 2023

We need only ian bishop in commentry when matches like this

What a voice have this man — Ajeetrajak (@Ajeetrajak12_23) May 18, 2023



कौन कहता है कि विराट का टी20 करियर खत्‍म हो गया

एक अन्‍य क्रिकेटप्रेमी ने लिखा-वास्‍तव में सनसनीखेज. वर्षों से इतना अच्छा प्रदर्शन करने की भूख और जिस तरह की गुणवत्‍ता के साथ उन्‍होंने अपने आलोचकों को मात दी है, यह अपने आप में काफी मायने रखता है. एक अन्‍य ने लिखा-कौन कहता है कि विराट कोहली का टी20 करियर खत्‍म हो गया. क्‍या पारी..क्‍या शानदार शतक. एक फैन ने विराट को शतक को रोचक अंदाज में बयां करने वाले इयान बिशप की सराहना करते हुए लिखा-जब इस तरह के मैच होते हैं तो हमें कमेंटरी में केवल इयान बिशप चाहिए. इस शख्‍स की क्‍या आवाज है.

