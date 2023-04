नई दिल्‍ली. केएल राहुल (KL Rahul) की गिनती शॉर्टर फॉर्मेट के शानदार बल्‍लेबाजों में की जाती है. IPL के लिहाज से बात करें, तो साल 2020 में किंग्‍स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए वे ऑरेंज कैप जीत चुके हैं, कोरोना महामारी की छाया तले हुए इस सीजन में उन्‍होंने 5 अर्धशतकों की मदद से 670 रन बनाए थे.आईपीएल 2022 से वे नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान संभाल रहे हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को प्‍लेऑफ तक पहुंचाने में सफल रहे थे. मौजूदा सीजन में भी लखनऊ सुपरजाइंट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है और टीम अपने 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल करते हुए अंकतालिका में दूसरे स्‍थान पर है. राहुल की टीम ने बुधवार को खेले गए रोमांचक मैच में राजस्‍थान रॉयल्‍स (RR vs LSG) को 10 रनों से शिकस्‍त दी.

निश्चित रूप से LSG के इस प्रदर्शन में राहुल का अहम योगदान है, लेकिन मौजूदा सीजन में धीमी बल्‍लेबाजी को लेकर यह ओपनर कुछ क्रिकेटप्रेमियों के निशाने पर है. आईपीएल 2023 में राहुल ने अब तक 6 मैचों में 32 के औसत से 194 रन बनाए हैं, लेकिन फैंस उनके स्‍ट्राइक रेट (115) को लेकर लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं. बुधवार के मैच में भी RR के ट्रेंट बोल्‍ट की ओर से फेंके गए मैच के पहले ओवर को मेडन खेलने को लेकर भी राहुल को जमकर ट्रोल किया गया था.

इस मैच में भले ही लखनऊ जीत गई, लेकिन राहुल को लेकर कुछ फैंस को गुस्‍सा कम नहीं हुआ. मैच के बाद राजस्‍थान रॉयल्‍स ने राहुल और अपनी टीम के स्‍टार प्‍लेयर जोस बटलर (Jos Buttler) का बैटिंग को लेकर बातचीत करते हुए फोटो ट्वीट किया तो भी उन्‍होंने तीखे कमेंट किए.

RR ने icons of the game के शीर्षक से यह फोटो पोस्‍ट किया था. इस फोटो पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा- यह (राहुल) सिखा रहे हैं कि पावरप्‍ले में डॅट बॉल कैसे खेली जाती है? एक अन्‍य ने लिखा, केएल इस बारे में टिप्‍स दे रहे कि टी20 में टेस्‍ट की तरह कैसे खेलें. वहीं एक अन्‍य ने लिखा- केवल बटलर ही ICON हैं, राहुल नहीं. एक फैन ने लिखा- राहुल बता रहे हैं कि इस तरीके से बैटिंग करते हैं, जोस कह रहे, ‘वाकई मुझे पता नहीं था.’

Klol giving valuable tips on how to play test at t20s.. Purely to save bowler’s from Butler .. What a guy

— Adith Shyam (@adithshyam93) April 19, 2023