'हमने यह सिर्फ माही भाई के लिए..': मतभेद की खबरों के बीच रवींद्र जडेजा ने किया दिल जीतने वाला ट्वीट

नई दिल्‍ली. IPL Final: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni)की चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans vs Chennai Super Kings)को 5 विकेट से हराकर आईपीएल-2023 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है.अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम पर चौके के रूप में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)ने जैसे ही विजयी शॉट लगाया, सीएसके का पूरा खेमा खुशी में झूम उठा.ऐसे समय जब धोनी के IPL के अगले सीजन से पहले संन्‍यास की खबरें जब-तब मीडिया की सुर्खियां बनती है, सीएसके के प्‍लेयर्स ने अपने कप्‍तान को जीत का यादगार तोहफा दिया है.

आईपीएल के फाइनल में पहले ‘सर जडेजा’ की सीएसके प्रबंधन के साथ मनमुटाव की बातें सामने आई थीं. लीग मैचों के दौरान जडेजा के एक ‘दार्शन‍िक’ अंदाज वाले ट्वीट के कारण उनके, धोनी के साथ रिश्‍तों के कड़वाहट की अटकलें तेज हो गई थीं. जडेजा ने इस ट्वीट में लिखा था-‘कर्म आपके पास वापस जरूर आएगा। जल्दी या फिर देर से सही लेकिन आएगा जरूर. माना जा रहा था कि उन्‍होंने माही का टारगेट करते हुए यह ट्वीट किया था.

बहरहाल, चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की खिताबी जीत के बाद जडेजा के नए ट्वीट ने यह साफ कर दिया था कि सीएसके के इस ऑलराउंडर में मत में धोनी के प्रति कितना सम्‍मान है. जडेजा ने ट्ववीट में लिखा, ‘हमने यह हमने एक शख्‍स और केवल एमएस धोनी के लिए किया है. माही भाई, आपके लिए तो कुछ भी…’ इस ट्वीट के साथ उन्‍होंने दिल की इमोजी भी लगाई है.

We did it for ONE and ONLY “MS DHONI. mahi bhai aapke liye toh kuch bhi… pic.twitter.com/iZnQUcZIYQ

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) May 30, 2023