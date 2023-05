नई दिल्‍ली. विराट कोहली (Virat Kohli) किसी मैच में हों और अग्रेशन न हो…. हो ही नहीं सकता. विराट की टीम में मौजूदगी और उनकी भावभंगिमा,दूसरे प्‍लेयर्स में जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक देने का जुनून पैदा करती है. हालांकि यह भी सही है कि इस दौरान कभी-कभी विराट, ‘लक्ष्‍मणरेखा’ लांघ जाते हैं. आईपीएल 2023 में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपरजाइंट्स (RCB vs LSG) के मैच के दौरान और इसके बाद क्रिकेटप्रेमियों को कुछ ऐसा ही अहसास हुआ.

लखनऊ के इकाना स्‍टेडियम पर मैच के बाद जिस तरह से विराट कोहली, LSG के प्‍लेयर नवीन उल हक (Naveen-ul-Haq ), काइल मेयर्स (Kyle Mayers) और टीम के मेंटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) जिस तरह से उलझते नजर आए, वह खेल की छवि के लिहाज से दर्द पहुंचाने वाला रहा.

हैंड-शेक करते वक्‍त नवीन और विराट में हुई तकरार

मैच में एलएसजी की बैटिंग के दौरान हुई स्‍लेजिंग के बाद विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब RCB की जीत के बाद हैंड-शेक करते वक्‍त एक बार फिर विराट और नवीन का आमना सामना हुआ. नवीन ने विराट से कुछ कहा. जिसके बाद विराट पीछे मुड़कर उनसे फिर बात करने गए. जल्‍द ही तल्‍ख हो रहे माहौल में LSG के ओपनर काइल मेयर्स ने भी एंट्री मार दी. टीम के मेंटर गौतम गंभीर आए तो थे मेयर्स को विवाद से दूर करने के लिए लेकिन खुद कोहली से विवाद में उलझ गए. क्रिकेट के दो दिग्‍गजों का मैदान पर इस तरह उलझने से माहौल गर्म हो गया और फिर बीचबचाव कर प्‍लेयर्स को अलग किया गया.

जश्‍न के वीडियो ने फिर दे दी विवाद को हवा

लग रहा था कि अब विवाद शांत हो गया लेकिन RCB की ओर से जीत के जश्‍न के पोस्‍ट किए किए गए वीडियो ने एक बार फिर इसे हवा दी. वीडियो में विराट कोहली और मोहम्‍मद सिराज ने आक्रामक अंदाज में रिएक्‍ट किया. विराट तो विवाद पर एक तरह से तंज कसते हुए से नजर आए. वे कह रहे हैं ,’स्‍वीट विन बॉयज, स्‍वीट विन..लेट्स गो .’ . विराट यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, “If you can give it you gotta take it otherwise don’t give it (अगर आप कुछ देते हैं (कुछ कहते है) तो आपको इस लेना होगा, नहीं तो ऐसा करिए भी मत.)’ माना जा रहा है कि गौतम और एलएसजी के प्‍लेयर्स के साथ विवाद को लेकर विराट ने यह बात कही हैं.

LSG v RCB, Game Day Dressing Room Reactions King Kohli reacts to the win, Faf explains the crucial partnership and how Virat’s aggression helps the team, Karn and Hazlewood talk about their performances, before the team sang the victory song. Watch Game Day for more…#PlayBold pic.twitter.com/Jr0kCzYoIa — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 2, 2023

‘हमने जिस तरह का कैरक्‍टर दिखाया वह तारीफेकाबिल’

जीत पर विराट ने कहा, ‘यह हमारे लिए बेहद महत्‍वपूर्ण जीत रही, यह कई कारणों से अच्‍छा अहसास दे रही है.हमें घरेलू टीम से ज्‍यादा समर्थन मिला. यह अविश्‍वसनीय फीलिंग है. यह दर्शाता है कि लोग हमें टीम के रूप में पसंद करते हैं और हमारी टीम को समर्थन कर रहे हैं. हमने इस टोटल को डिफेंड करने में जिस तरह का कैरक्‍टर दिखाया वह तारीफेकाबिल रहा, यह दिखाता है कि हर प्‍लेयर्स को अपनी क्षमता पर किसकदर यकीन है.’

126 के स्‍कोर को चेज नहीं कर सकी LSG

लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम इस मैच में 126 रन के मामूली से स्‍कोर को भी चेज नहीं कर सकी.आमतौर पर टी20 क्रिकेट में ऐसा कम ही देखने में मिलता है लेकिन लखनऊ के अटल बिहारी स्‍टेडियम में हुए इस मैच में गेंद और बल्‍ले के संघर्ष में बल्‍लेबाजी संघर्ष करते हुए आए. मैच में पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी 20 ओवर्स में महज 126 रन का स्‍कोर ही खड़ा कर सकी. विकेट स्‍लो जरूर था लेकिन हर किसी को उम्‍मीद थी कि LSG अपने घरलू मैदान पर 127 रनों के टारगेट का हासिल कर लेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका और 18 रन से मैच हार गई. मैच के आखिरी के ओवर्स में दोनों टीमों के प्‍लेयर्स के बीच नोकझोंक देखने को मिली.

