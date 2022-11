IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान समेत 12 खिलाड़ियों को किया रिलीज, विलियमसन, पूरण की छुट्टी

नई दिल्ली. सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2022 में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था, टीम 10 टीमों के प्वाइंट टेबल में 8वें स्थान पर रही थी. इसलिए फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट ने आईपीएल के अगले सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले अपने 12 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है. रिलीज हुए खिलाड़ियों में कप्तान केन विलियमसन और धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरण भी शामिल हैं.

हैदराबाद ने इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को रिलीज करके जाहिर कर दिया है कि वह अगले सीजन में नए कप्तान, नए खिलाड़ियों और नए कलेवर के साथ मैदान में उतारना चाहते हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टीम के कप्तान होने के साथ सनराइजर्स के लिए ओपनिंग भी करते थे. ऐसे में अगले ऑक्शन में उन्हें सबसे पहले एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश होगी जो टीम की कमान संभाल सके और सलामी बल्लेबाज की भूमिका भी निभा सके.

विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट हुआ खाली

फ्रेंचाइजी ने बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिसमें कप्तान विलियमसन समेत 4 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. रिलीज होने वाले विदेशी खिलाड़ियों में केन विलियमसन, निकोलस पूरन, रोमारियो शेफर्ड और शॉन एबॉट हैं. अब 23 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में हैदराबाद की टीम 4 विदेशी खिलाड़ियों को खरीदेगी, क्योंकि उनका यह स्लॉट खाली हो चुका है.

#OrangeArmy, here are the #Risers who will continue to be a part of our journey for #IPL2023 #SunRisersHyderabad pic.twitter.com/B3ExEz8bP3

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 15, 2022