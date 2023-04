VIDEO: 'राशिद हो,वॉर्न या मुरली.., 'संजू सैमसन और टीम की RR के कोच संगकारा ने की तारीफ

नई दिल्‍ली.आईपीएल-2023 में राजस्‍थान रॉयल्‍स का शानदार प्रदर्शन जारी है. संजू सैमसन (Sanju Samson) की टीम ने अपने जबर्दस्‍त प्रदर्शन से अब तक क्रिकेटप्रेमियों को हैरान किया है. रविवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कप्‍तान संजू सैमसन और शिमरोन हेटमायर की धमाकेदार बल्‍लेबाजी की मदद से गुजरात टाइटंस (GT vs RR) को तीन विकेट से हरा दिया. मैच में जहां संजू ने 32 गेंदों पर तीन चौकों और छह छक्‍कों की मदद से 60 रन बनाए. वहीं. हेटमायर 26 गेंदों पर दो चौकों और पांच छक्‍कों की मदद से 56 रन बनाकर नाबाद रहे. इन दोनों की पारियों की बदौलत राजस्‍थान ने गुजरात टाइटंस की ओर से बनाए गए सात विकेट पर 177 रन के स्‍कोर को चार गेंद शेष रहते हुए सात विकेट खोकर हासिल कर लिया.

भले ही हेटमायर को ‘प्‍लेयर ऑफ द मैच’ से नवाजा गया, लेकिन यह संजू ही थे जिन्‍होंने दुनिया के सर्वश्रेष्‍ठ स्पिनरों में से एक राशिद खान के खिलाफ हमला बोलकर RR को जीत की राह पर बढ़ाया. राजस्‍थान रॉयल्‍स की बल्‍लेबाजी के दौरान 13वें ओवर गेम चेंजर साबित हुआ, जिसमें सैमसन ने गुजरात के ‘ट्रंप कार्ड’राशिद खान को लगातार तीन छक्‍के जड़कर विपक्षी टीम को मनोवैज्ञानिक दबाव में ला दिया.संजू ने ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर छक्‍कों की हैट्रिक लगाई, जिससे गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की ओर से राजस्थान रॉयल्स के बल्‍लेबाजों पर बनाया गया दबाव ‘उड़नछू’ हो गया.

इस ओवर में 20 रन बने और 12 ओवर के बाद चार विकेट खोकर 66 रन का स्‍कोर 13 ओवर के बाद छलांग लगाते हुए 86 रन पर पहुंच गया. गेंदबाजों के हौसले पर पड़ी इस ‘मार’ का बाद में हेटमायर ने भी पूरा फायदा फायदा उठाया और अपनी टीम को जीत दिलाई. मैच के बाद राजस्‍थान रॉयल्‍स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्‍ट किया है जिसमें टीम के कोच कम मेंटोर कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara), कप्‍तान संजू सैमसन और टीम की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

Play the ball, not the man! pic.twitter.com/C2CvL25mor

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 16, 2023