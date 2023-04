राशिद की Hat-trick खेल पलटने वाली थी लेकिन... रिंकू सिंह की धांसू पारी पर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट

नई दिल्ली. आईपीएल- 2023 के रविवार के मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ धमाकेदार पारी के बाद रिंकू सिंह (Rinku Singh) हर किसी के चहेते बन गए हैं. क्‍या आम और क्‍या खास….हर कोई उत्‍तर प्रदेश के अलीगढ़ के इस क्रिकेटर की प्रशंसा कर रहा है. भारत में ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले जाने वाले सचिन तेंदुलकर और पूर्व विस्‍फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने रिंकू की इस पारी को वेरी-वेरी स्‍पेशल बताया है. रिंकू ने केकेआर की ओर से कल ऐसी पारी खेली जो क्रिकेटप्रेमियों को लंबे समय तक याद रहेगी.मैच के आखिरी ओवर में कोलकाता को को जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी और उसके महज तीन विकेट शेष थे. रिंकू को छोड़कर अन्‍य सभी स्‍थापित बल्‍लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे और जीत असंभव नजर आ रही थी ऐसे में रिंकू ने यश दयाल की आखिरी पांच गेंदों पर छक्‍के जड़कर अनहोनी को होनी बना दिया.

मैच के बाद मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके रिंकू की पावर हिटिंग के कुछ खास बताया है. सचिन ने अपने ट्वीट में लिखा, “एक मैच जिसका रुख लगातार बदलता रहा.किसी को लगा कि राशिद खान की हैट्रिक गेम बदलने वाली थी लेकिन रिंकू की पावर हिटिंग कुछ खास था.आखिरी के कुछ क्षणों का पूरा लुत्‍फ उठाया.यह अद्भुत खेल हमें सिखाता रहता है कि यह तब तक खत्म नहीं होता जब तक यह खत्म नहीं हो जाता.”

A match that went down to the wire & continued shifting momentum.

One felt Rashid’s

hat-trick was a game-changer but Rinku’s power-hitting was something special. Enjoyed the last few moments. This amazing game continues to teach us that it’s not over till it’s over.#GTvKKR pic.twitter.com/m8k05ZGcNS

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 9, 2023