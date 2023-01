नई दिल्‍ली. आईपीएल (IPL 2023) को शुरू होने में अभी दो महीने से भी अधिक वक्‍त बचा है. मार्च के अंत में भारत की इस लीग की शुरुआत हो सकती है. इस बड़े टूर्नामेंट से पहले सभी फ्रेंचाइजी अपनी तैयारियां पूरी करने में लगी हुई है. इसी कड़ी में पंजाब किंग्‍स ने भारतीय टीम के एक सितारे को अपने साथ जोड़ लिया है. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) पंजाब की टीम का नेतृत्‍व करने वाले हैं. इस सीजन धवन एंड कंपनी को पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी (Sunil Joshi) फिरकी गेंदबाजी की कला सिखाएंगे.

पंजाब किंग्स ने सुनील जोशी को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपना स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्‍यम से इसकी घोषणा की. उन्‍होंने ट्वीट में लिखा, ‘‘हम यह घोषणा करते हुए रोमांचित हैं कि भारत के बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर सुनील जोशी को पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है.’’

We are excited to announce that former Indian left-arm spinner Sunil Joshi has been appointed as Punjab Kings Spin Bowling Coach. #SherSquad, let’s give him a warm welcome! #SaddaPunjab #PunjabKings #SunilJoshi @SunilJoshi_Spin pic.twitter.com/MN459TEuK5

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) January 16, 2023