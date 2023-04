नई दिल्ली. आईपीएल-2023 में तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Siraj) अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के लिए सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाज साबित हुए हैं.ज्‍यादातर मौकों पर कप्‍तान फाफ डुप्‍लेसी की उम्‍मीदों पर सिराज खरे उतरे हैं. सिराज फिलहाल इस सीजन में आरसीबी के लिए सबसे ज्‍यादा विकेट लेने बॉलर हैं. उन्‍होंने चार मैचों में अब तक 15.71 के बेहतरीन औसत और 6.87 के इकोनॉमी से सात विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान 22 रन देकर तीन विकेट उनका सर्वष्‍ठ प्रदर्शन हैं. लगता है कि सिराज अब बल्‍लेबाजी में भी टीम के लिए बढ़चढ़कर योगदान देने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वे जमकर बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं.

‘मेरी बैटिंग देखकर मजा आ रहा है या नहीं’

आरसीबी को अपना अगला मैच चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के खिलाफ खेलना है. इस मैच से पहले आरसीबी ने अपने टि्वटर हैंडल पर नेट पर जमकर पसीना बहाते हुए सिराज का वीडियो पोस्‍ट किया है. पोस्‍ट में लिखा है- पिंच हिटर के रूप में मियां, कोई है? जब सिराज आसपास हो तो मौजमस्‍ती की कोई कमी नहीं. वीडियो में हल्‍के-फुल्‍के मूड में सिराज कह रहे हैं, ‘मेरी बैटिंग देखकर मजा आ रहा है या नहीं? आगे देखते आओ, अगले मैच में पिंच हिटर…क्‍योंकि मैक्‍सी (ग्‍लेन मैक्‍सवेल) पिछले मैच में बहुत सारे छक्‍के लगाकर थम गए हैं. मै जा रहा हूं.’

Miyan as Pinch Hitter, anyone?

No dearth of fun when Siraj is around! #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #RCBvCSK @mdsirajofficial pic.twitter.com/dqHY8vuH3U

